Aumenta la inflación

César Villalona

Economista

En junio del año pasado, Bukele dijo que “en El Salvador hay deflación”. Su afirmación fue repetida durante meses por el aparato de propaganda del Gobierno.

La deflación es una caída general y continua de los precios, pero resulta que al cerrar 2025 el Banco Central de Reserva (BCR) reportó una inflación de 1%, o sea, que los precios, en vez de bajar, subieron.

El pueblo sabe que los precios aumentaron más de lo que reporta el BCR, pero si aceptamos el dato oficial tenemos que concluir que el mandatario no dijo la verdad, pues no hubo disminución de precios sino aumento. En el caso de los productos de la canasta básica, el encarecimiento fue de 3%.

Este año, hasta febrero, el BCR reporta una inflación de 1.17%. O sea, que la tendencia apunta a que será mucho mayor que la de 2025. En el rubro de alimentos, el alza de precios fue de 1.4% y en el de salud de 2.4%.

No hay datos de inflación de marzo, pero se sabe que esta semana se encarecieron los combustibles. Y como el precio internacional del petróleo subió 8%, en las próximas semanas habrá otra alza de los combustibles, es decir, aumentarán el costo del transporte y los precios de los alimentos.

Mientras el pueblo resiente el alza de precios, el Gobierno, que se pasó meses hablando de deflación, hoy guarda silencio sobre el tema. Pronto encontrará un distractivo, que es lo que suele hacer para alterar la percepción de la realidad.

