Página de inicio » Economía » Aumenta la inflación
La inflación se traduce en alza de precios, sobre todo en productos alimenticios, además “el costo de la vida se ha encarecido”, de 2021 a la fecha ha aumentado 22% en área rural y en el área urbana 26%. Foto Diario Co Latino/Archivo.

Aumenta la inflación

Redacción Nacionales 8 marzo, 2026 Economía Comentarios desactivados en Aumenta la inflación 199 Vistas

Compartir
        

César Villalona
Economista

En junio del año pasado, Bukele dijo que “en El Salvador hay deflación”. Su afirmación fue repetida durante meses por el aparato de propaganda del Gobierno.

La deflación es una caída general y continua de los precios, pero resulta que al cerrar 2025 el Banco Central de Reserva (BCR) reportó una inflación de 1%, o sea, que los precios, en vez de bajar, subieron.

El pueblo sabe que los precios aumentaron más de lo que reporta el BCR, pero si aceptamos el dato oficial tenemos que concluir que el mandatario no dijo la verdad, pues no hubo disminución de precios sino aumento. En el caso de los productos de la canasta básica, el encarecimiento fue de 3%.

Este año, hasta febrero, el BCR reporta una inflación de 1.17%. O sea, que la tendencia apunta a que será mucho mayor que la de 2025. En el rubro de alimentos, el alza de precios fue de 1.4% y en el de salud de 2.4%.

No hay datos de inflación de marzo, pero se sabe que esta semana se encarecieron los combustibles. Y como el precio internacional del petróleo subió 8%, en las próximas semanas habrá otra alza de los combustibles, es decir, aumentarán el costo del transporte y los precios de los alimentos.

Mientras el pueblo resiente el alza de precios, el Gobierno, que se pasó meses hablando de deflación, hoy guarda silencio sobre el tema. Pronto encontrará un distractivo, que es lo que suele hacer para alterar la percepción de la realidad.

Ver también

Breves notas sobre el bitcoin

Compartir        César Villalona 6 de febrero de 2026 El Gobierno dice que tiene 7,554 bitcoin y …

© 1890-2025 Diario Co Latino | Todos los derechos reservados. Publicación de la Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R. L.