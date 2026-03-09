Mojtaba Jamenei elegido como tercer Líder Supremo de Irán

Compartir

Teherán/Prensa Latina

La Asamblea de Expertos de Irán anunció la elección del ayatolá Mojtaba Jamenei como nuevo Líder Supremo de la República Islámica, tras el fallecimiento de su padre, Ali Jamenei, ocurrido días atrás en ataque aéreo de Estados Unidos e Israel.

En un comunicado oficial, el órgano encargado de designar al máximo líder del país informó que Mojtaba Jamenei fue elegido por una amplia mayoría de votos durante una sesión extraordinaria celebrada la noche del domingo.

La Asamblea señaló que el proceso de selección se desarrolló en medio de la actual escalada militar contra Irán y concluyó tras una evaluación exhaustiva de los candidatos por parte de sus miembros.

De acuerdo con el procedimiento constitucional, el Líder Supremo de Irán es elegido mediante votación secreta por la Asamblea de Expertos, y el aspirante que obtiene la mayoría absoluta de los votos de los miembros presentes es proclamado como máxima autoridad política y religiosa del país.

El último traspaso de liderazgo en la República Islámica ocurrió en 1989 tras la muerte de Ruhollah Jomeini, líder de la Revolución iraní, cuando la Asamblea eligió a Ali Jamenei como su sucesor.

La designación del nuevo líder se produce en medio de la ofensiva militar iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, que dejó cientos de muertos, entre ellos altos responsables militares y políticos del país.

En respuesta, Teherán lanzó ataques con misiles y drones contra Israel y contra intereses estadounidenses en varios países de la región, incluidos Estados del Golfo, Jordania e Iraq. Algunos de esos ataques provocaron víctimas y daños a infraestructuras civiles, lo que generó condenas de varios gobiernos árabes.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...