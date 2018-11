Condenan hechos de violencia en Santa Tecla

La Fiscalía General de la República ordenó la incautación de las armas de fuego del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de Santa Tecla (CAMST) para realizar las experticias.



Yanuario Gómez

Gloria Silvia Orellana

Joaquín Salazar

@DiarioCoLatino

La violencia y represión en Santa Tecla, que inició a eso de las diez de la mañana del jueves, desacuerdos entre autoridades de la Alcaldía de Santa Tecla y vendedores por el ordenamiento de ventas para la época navideña dejó el saldo de un muerto y 26 heridos, entre estos tres periodista. La víctima mortal fue identificada como Iván Alexander Sandoval, de 37 años.

Según los vendedores el enfrentamiento se originó luego de que el alcalde Roberto

d’Aubuisson ordenara el desalojo de sus ventas sin darles una alternativa a donde colocarse para comercializar sus productos, acción que atribuyeron a acuerdos políticos entre el candidato presidencial de ARENA.



Un miembro del CAM que no quiso revelar su nombre por temor a represalias expuso que la comuna tecleña dispuso puestos para los comerciantes en la primera avenida sur de esa ciudad pero que ellos no quisieron aceptar la reubicación hacia ese lugar.

“Esa es la opción que les esta dando la alcaldía, que no la quieran tomar es otra cosa, los quitamos porque no pueden haber vendedores estacionados sobre las calles principales, esta es una violación al articulo 25 de la ordenanza municipal”, dijo el miembro del CAM.

La Alcaldía de Santa Tecla afirmó que las reubicaciones de vendedores informales se ejecutan en ordenanzas municipales con el objetivo de mantener limpia la red vial del municipio y que a esta carnetizando a los vendedores que cumplen con la ley.

La trifulca entre agentes del CAM y Comerciantes informales de Santa Tecla resultó con más de una veintena de personas lesionadas que fueron atendidas por socorristas de Cruz Roja, Comandos de Salvamento y luego trasladados al Hospital San Rafael, además de daños materiales en el centro de la ciudad.

El ministerio de Salud confirmó que son 26 lesionados los suscitados durante los disturbios, uno de ellos de gravedad, un vendedor que recibió un disparo en el rostro, por lo que fue trasladado al Hospital Rosales en San Salvador.

Entre los lesionados resultaron dos fotoperiodistas, Oscar Machón, de Diario El Mundo, lesionado de una pedrada en la rodilla. Periodista de este medio informaron que un periodista de El Diario de Hoy había resultado lesionado, sin embargo, el medio de comunicación desmintió estos hechos.

Mientras que Ricardo Segura, de Diario Co Latino, recibió un impacto de bala que milagrosamente se incrustó en mochila con sus pertenencias, pero estuvo a centímetros de alcanzarle el estómago.

FMLN condena

Reynaldo Torres, concejal del FMLN de Santa Tecla, condenó los hechos de violencia y el uso de la fuerza desmedida por parte de los agentes del CAMST.

“Llamamos de manera urgente al coronel Gilbert Cáceres que ordene a los agentes municipales a que retornen a la comandancia, y dejar que la PNC tome el control de la situación. Creemos que este triste escenario de violencia se pudo haber evitado si la administración municipal tuviese la voluntad de construir un espacio de diálogo con las y los comerciantes”, sostuvo. Además, pidieron que la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) investigue el hecho. “Hacemos un llamado a los vendedores a hacer uso de las instituciones pertinentes para buscar diálogo con la administración y evitar llegar a actos de violencia”, agregó.

CAPRES también condena

“Ante los hechos de violencia ocurridos este día en los alrededores del mercado municipal de Santa Tecla, expresamos el más enérgico rechazo al uso de la violencia para reprimir las protestas de la población, expresa la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia.

“Estos hechos también afectaron la labor de tres periodistas, quienes resultaron heridos mientras cumplían su patriótico deber de informar al pueblo salvadoreño”, agrega. “No es con disparos que construiremos la paz social que tanto anhelamos. En el caso de la Policía Nacional Civil (PNC) opera un protocolo y nunca se han provocado lesionados en la disolución de protestas, pues en primer lugar se impone el diálogo y el respeto a los derechos humanos”, sostuvo el Gobierno.

d’Aubuisson justifica

El alcalde de Santa Tecla, Roberto d’Aubuisson, interpuso un aviso ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los disturbios suscitados en horas de la mañana en la ciudad. El edil presentó la denuncia por los delitos de Desórdenes públicos, daño a la propiedad pública, lesiones a los agentes del CAMST y la falta de asistencia por parte de la PNC.

El alcalde afirmó que la alcaldía no dará marcha atrás, al reordenamiento. “No eran vendedores, son pandilleros, delincuentes, mareros que se han querido meter, no lo vamos a permitir, y si el FMLN está tras de esto, conmigo la regaron porque si algo tengo yo son los pantalones bien puestos, no voy a permitir que la gente de afuera venga a socavar la paz de la ciudad”, justificó el edil.

“Pudimos haber tenido muertos, pero hay heridos, lesionados de los CAMST y de los revoltosos, a mi no me preocupa los heridos de los revoltosos, porque vamos a seguir manteniendo el orden”, agregó.

FGR

Horas más tarde de la imposición de la denuncia por parte de la Alcaldía de Santa Tecla, la Fiscalía General de la República ordenó incautar todas las armas del CAMST para realizarle las experticias y determinar la participación en los hechos, suscitados que dejó a la mayoría de lesionados con arma de fuego.

Cruz Roja

La Unidad de Emergencia de Cruz Roja Salvadoreña lamentó los hechos de violencia por parte de vendedores contra miembros de la institución humanitaria, mientras cumplían su misión de atender a las personas lesionadas.

“Hacemos un llamado a la población en general a respetar la misión humanitaria de la Cruz Roja Salvadoreña cuyo objetivo principal es la vida humana. Recordando que los voluntarios trabajan acorde a la misión institucional de prevenir y aliviar los sufrimientos humanos sin discriminación de raza, nacionalidad, sexo, clase, religión o credo político”, afirmaron.