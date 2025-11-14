CONADESA pide mesa de diálogo al MINSAL para abordar deficiencias sistema de salud

Compartir

La Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud del Pueblo Salvadoreño (CONADESA) entregó una carta al Ministerio de Salud, donde expone las deficiencias que existen en el sistema público de salud, y le piden entablar una mesa de diálogo con el ministro Francisco Alabí.

Silvia Navarrete, una de las voceras de CONADESA, pidió al funcionario de salud “soluciones ante los problemas que se han venido dando en el sistema de salud”. Tales como, el desabastecimiento “crónico” de medicamentos e insumos en unidades de salud, hospitales nacionales con consecuencias directas sobre tratamientos de la población usuaria del servicio de salud pública.

La deficiente gestión en la programación y atención de consultas que genera saturación, cancelaciones y demoras incompatibles con la atención oportuna. El irrespeto a las recomendaciones técnicas y éticas de las personas profesionales de la salud, cuyas advertencias sobre carencias y riesgos asistenciales son ignoradas y castigadas administrativamente.

Otro de la problemática es el cierre o la reducción de servicios esenciales en centros y unidades de salud sin consulta con las comunidades afectadas.

Respecto al personal médico, Navarete planteó que existe un clima de inseguridad e inestabilidad laboral caracterizado por acoso institucional, despidos injustificados y traslados arbitrarios de personal médico, enfermería y administrativo. Además, que hay incumplimiento de las condiciones básicas para la formación y práctica de nuevos profesionales de salud, lo que compromete el relevo generacional y la sostenibilidad del sistema.

Fue el pasado 20 de octubre que la Coordinadora Nacional para la Defensa de Salud del Pueblo Salvadoreño (CONADESA) realizó su presentación oficial ante la opinión pública. Son más de 50 organizaciones que conforman esta Coordinadora que están en contra del deterioro del sistema de salud por parte del actual gobierno.

“Somos organizaciones de salud, comprometidas con los intereses del pueblo salvadoreños, por lo que venimos a pedirle al señor ministro de Salud que se instale una mesa (de diálogo) en la cual se puedan tratar todos estos problemas que se han venido dando en el sistema de salud y que al momento no existe un espacio para que las organizaciones sociales, sindicales y asociaciones podamos expresarnos y podamos hacer las propuestas para mejorar el sistema de salud”, añadió Navarrete este jueves en una conferencia de prensa en las afueras del MINSAL, ubicado sobre la calle Arce.

El objetivo de entablar una mesa de diálogo es para mejorar el sistema nacional de salud “que en este momento se encuentra totalmente deteriorado y en riesgo de ser privatizado”.

De hecho, Rafael Paz Narváez, destacó que uno de los objetivos de CONADESA es revertir el deterioro de la atención a salud desde los ministerios públicos al pueblo salvadoreño. “Ese es el primer gran objetivo de CONADESA y por eso estamos abriendo diálogo con distintos sectores sociales”.

El segundo objetivo de la coordinadora es detener “el proceso de privatización que el gobierno actual está implementando” mediante la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, aprobada en agosto de este año. “Es una ley lesiva contra los intereses del pueblo salvadoreño porque viene a privatizar la salud”, comentó Paz Narváez.

Otro de los objetivos, según explicó Narváez, es “garantizar la seguridad laboral de las personas que trabajan en el sector de la salud pública”; en ese sentido, informó que en lo que va del año, se han contabilizado más de 5 mil “despidos arbitrarios e injustificados” en el ramo de salud.

CONADESA también ha presentado escritos a otras instituciones como la Presidencia de la República, a la Dirección del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y a la Asamblea Legislativa (esta última se negó a recibirla), a fin de estudiar la Ley antes mencionada y para establecer un diálogo.

Para este sábado, en la Universidad de El Salvador, en la Facultad de Economía, CONADESA tendrá un foro-taller en el cual asistirán estudiantes, comunidades y público en general, para reflexionar respecto a la situación de salud en el país.

