Fesalbox inicia el Campeonato Nacional 2025

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Campeonato Nacional de boxeo 2025 dio inicio en el Palacio de los Deportes Carlos “El Famoso” Hernández, con la presencia de 100 deportistas de 11 clubes a nivel nacional.

La Federación Salvadoreña de Boxeo (FESALBOX) inauguró el campeonato que busca comenzar la formación de las preselecciones para el año 2026 y acoge pugilistas de las categorías escolar (13-14 años), cadete (15-16), juvenil (17-18) y élite (+19 años).

Los participantes completarán los duelos preliminares este jueves y mañana en el mismo lugar y las finales se llevarán a cabo el sábado en el Polideportivo de San Marcos.

En la categoría 57 kilogramos femenino, la santaneca Alejandra Cartagena se coronó campeona al derrotar por decisión a Kimberly Rodríguez, en una intensa pelea que dominó la occidental, que supo controlar con derechazos al rostro de la rival, que no pudo evitar las arremetidas de su contrincante.

Al final de su pelea, Cartagena aseguró que el resultado obtenido es resultado de la constancia en su preparación.

“Hoy pude demostrar de lo que estamos hechos y, aunque somos pocas en esta categoría, hemos dado un buen espectáculo. Al ser más pequeña, encontré la forma de conectar mejor los goles en mi rival, lo que me ayudó a ganar la pelea con un poco de facilidad”, comentó Cartagena.

La pugilista recalcó que el título logrado en el campeonato nacional le hace sentir orgullosa y más motivada para seguir mostrando su talento.

“Demostré que mi trabajo en los entrenos tiene mucho valor, en lo emocional me conmueve porque le estoy dedicando mucho tiempo a la práctica de este deporte. Me he quedado con muchos deseos de continuar preparándome para cada competencia en la que espero estar”, dijo la boxeadora.

En otros resultados, en la categoría elite, Humberto Gómez derrotó 3-2 a Daniel Chacón, mientras que Edwin Rivera perdió ante Álvaro Bonilla, por decisión de los árbitros; en otra pelea, Moisés Pineda venció a Miguel Fuentes, mientras que, Pablo Valencia cayó ante los golpes de Erick Rodríguez.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...