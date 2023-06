Con la propuesta de reducción de municipios y diputados se busca “mejorar el país”: Christian Guevara

Samuel Amaya

El jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, se refirió al anuncio del presidente Bukele en reducir el número de municipios y diputados. Para el oficialista lo que buscan es “mejorar el país”.

“La gente no nos ha escogido para dejar a este país tal y como lo hayamos, nos ha escogido para cambiarlo y mejorarlo, yo creo que las propuestas del presidente Bukele de reducir el número de diputados y reducir el número de municipios vienen por el bien de país”, comentó Guevara. Fue el primero de junio recién pasado que Bukele anunció que los municipios y diputados se reducirán a 44 y 60, respectivamente. Actualmente existen 262 municipios y 84 diputados.

Guevara recordó que en 1991 había 60 diputados “y fue para hacerle cupo a los comandantes del FMLN y mantener a las cúpulas de los partidos, se elevó 24 diputados más. Esto va a regresar a como estábamos en ese momento, solo que vamos a ver cuál será la nueva distribución demográfica”.

En el caso de los municipios, el oficialista informó que buscan reducir la carga administrativa, ya que existen municipios con menos de 3 mil habitantes, “algo que es violatorio al Código Municipal”.

“Las alcaldías no van a desaparecer como tal, se van a convertir en distritos para seguir atendiendo a la gente, los que ya actúan como distrito, se van a seguir manteniendo, no van a desaparecer las tradiciones ni las fiestas ni las identidades, muy probablemente lo que desaparezca es el FMLN y ARENA”, manifestó el oficialista en declaraciones a la prensa.

La propuesta de reducción de municipios y diputados no ha ingresado formalmente a la Asamblea, posiblemente será este martes en la sesión plenaria.

“Yo creo que es una buena oportunidad para cambiar, por ejemplo, el modelo de residuos, los salvadoreños no queremos estar teniendo diputados residuos. Hay diputados de nosotros (NI) que no entraron con 50 mil marcas y diputados de la oposición que con 11 mil marcas están ahí”, comentó Guevara. Sin embargo, este mecanismo se hace para que no haya un solo partido único en el poder y para que las minorías también estén representadas en la Asamblea Legislativa.

Para el oficialista, debería de haber una democracia “más directa” que tome en cuenta “lo que piensa la población” y con base a eso, que se obtenga a los diputados.