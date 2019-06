Comunidad estudiantil del PJT se pronuncia por destitución del director

Deborah López

@DiarioCoLatino

Luego del anuncio de la destitución del director del Programa de Jóvenes Talento de El Salvador (PJT), Ernesto Américo Hidalgo Castellanos, la comunidad estudiantil que involucra a coordinadores, mentores, educadores, padres de familia, personal administrativo y alumnos, se pronunció ante la preocupación de la continuidad del programa que busca alcanzar altos niveles de excelencia académica en sus estudiantes.

Ante el despido, miembros de la asociación estudiantil, quienes solicitaron permanecer en el anonimato por miedo a que este llamado afecte la oportunidad académica de sus hijos y su estado laboral, consideran que el proceso de suspensión del director no ha sido el adecuado. “Hasta ahora, la interpretación oficial que da a conocer directamente la Rectoría, a través de la Fiscalía de la universidad, (Universidad Nacional de El Salvador), es que la Junta Directiva de la Facultad, como él es profesor universitario, no le da permiso para laborar (en el programa) en tiempo extra por su carga laboral como docente”, expresó uno de ellos.

Sin embargo, para los afectados no es un argumento claro, ya que no pueden involucrarse como parte del programa, en dicho proceso. “Existen documentos que nombran y destituyen al director anterior, no es que haya una justificación puntual de que ha habido una falla en la gestión, sino que es más un motivo que no se puede describir y que sea claro y de peso”, agregaron.

De acuerdo con los participantes en la conferencia, para poder institucionalizar el Programa de Jóvenes Talento, ha sido un proceso largo y con mucho esfuerzo. “Nuestros parámetros han sido los internacionales no nacionales. La calidad de conocimiento que se le ha dado a nuestros hijos es muy elevada, prueba de eso son las medallas que se obtienen en diferentes regiones del mundo”, aseguraron.

Asimismo, manifestaron que lo que buscan es que se pueda continuar con la calidad educativa, que a pesar de lo ocurrido, se mantengan las mismas bases sólidas académicas que se están brindando dentro del proyecto. “No sabemos en este momento si van a cambiar o no. No queremos que pongan a cualquier persona a darle clase a nuestros hijos, ya que hasta este momento han tenido siempre una buena calidad educativa. Los que van dándole seguimiento tienen ese nivel académico excelente hasta este momento”, expusieron.

“Nos preocupa que se pierda esa mística, esa filosofía, ese compromiso con la educación, porque alguien que no ame las ciencias, que no ame el saber, es capaz de dar tanto a los niños. Nuestro país se ha caracterizado porque durante mucho tiempo la educación, no ha logrado resolver los problemas que tenemos, pero ese programa es la punta de lanza para muchos docentes y muchos estudiantes y los adultos del futuro que van a sacar adelante nuestro país”, sostuvieron.

Otra de las preocupaciones es que se acercan fechas importantes, en las que los jóvenes del programa participarán en competencias de conocimiento de alto nivel. Para el 14 y 16 de junio ya están preparados los estudiantes que van a ir a representar a El salvador en Santo domingo y Cuba en la olimpiadas estudiantiles. “Estamos hablando de un corto periodo en los cuales hay incertidumbre si van o no; no solo está en juego realmente el papel del director; está en juego el papel de El Salvador. No es posible que a estas alturas intereses ajenos a los académicos entorpezcan un buen desarrollo. Si es un hecho consumado (la destitución), esperamos que realmente el compromiso sea de darle continuidad a lo logrado”, afirmaron.