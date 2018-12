“Como revolucionarios, rectificamos lo que no se ha hecho bien”: Hugo Martínez

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

El candidato presidencial del FMLN, Hugo Martínez, manifestó que una de las principales cualidades de la fórmula presidencial de ese partido de izquierda es la capacidad de dialogar y debatir tanto ante la población como frente a las cámaras, y corregir lo que la ciudadanía considere que no se ha hecho bien durante la actual administración.

“Nosotros como revolucionarios estamos rectificando aquellas cosas que hay que rectificar y mejorar, pero ese hecho de que haya cosas que no se han podido concretar, no puede llevar a decirnos que no se ha hecho nada”, destacó en entrevista con canal 12.

Martínez lamentó que haya candidatos que se han dedicado a criticar sin hacer propuestas y que les gustan los escenarios fáciles sin cuestionamientos de la población o las preguntas de los periodistas y otros sectores, en aparente alusión al candidato de GANA, Nayib Bukele, quien rehuyó a un debate organizado por la Universidad de El Salvador.

“No somos como otros que hacen como el avestruz que meten la cabeza debajo de la tierra, que se esconden de los debates. Nosotros vamos a dialogar con la gente”, manifestó el candidato.

Añadió Martínez que en las visitas que han hecho a más de 250 municipios del país no siempre han recibido halagos sino también críticas de parte de la población que les ha cuestionado por algunas acciones del Gobierno. “Hay gente que está molesta, hay gente que está inconforme y que poco a poco hemos ido resolviendo algunas de las molestias e inconformidades que tiene esa gente”, afirmó.

El aspirante a la presidencia cuestionó aquellas críticas de sus contrincantes quienes afirman que el Gobierno no ha hecho nada, porque si bien hay cosas que no se han hecho o no se han podido hacer bien, también es cierto que las dos administraciones de izquierda han hecho muchos proyectos y programas en beneficio de la población.

Hay algunas medidas y proyectos impulsados por el Gobierno que incluso no se han podido concretar por la oposición de los partidos de derecha en la Asamblea Legislativa, dijo el candidato.

“Hay cosas que no se han podido cumplir a cabalidad. Por ejemplo, las sedes de Ciudad Mujer: no fue por falta de voluntad sino porque la vieja derecha y la nueva derecha bloquearon en la Asamblea Legislativa los dineros para las sedes de Ciudad Mujer, pero los paquetes escolares sí los hemos cumplido a cabalidad”, agregó.

Martínez enumeró otras acciones que se han hecho en los últimos dos Gobiernos y que no tenían cabida en los anteriores de derecha. “Hemos sacado a más de 150 municipios del analfabetismo, ningún gobierno se había atrevido a echarse ese trompo a la uña. Hemos logrado reducir los homicidios en un 50% y no es que estemos en una situación ideal, pero Karina Sosa (candidata a la vicepresidencia) y yo tenemos un plan para concretar eso a través del despliegue territorial del Estado”, explicó.