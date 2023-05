Comisión Disciplinaria de la FESFUT solicita informes sobre la tragedia en el Cuscatlán

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

La Comisión Disciplinaria de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) ordenó a la junta directiva de Alianza F.C. A la Primera División, a la Comisión de Seguridad de Escenarios Deportivos de la federación y a la cuarteta arbitral del partido de los cuartos de final entre el club capitalino y santaneco, entregar informes sobre los hechos ocurridos en el estadio Cuscatlán este fin de semana, que dejó 12 personas fallecidas y más de un centenar de lesionadas.

“Esta Comisión, actuando de oficio y con las facultades conferidas en los artículos 91, ordinal 1 y 92 del Código Disciplinario, ordena apertura e instrucción de procedimiento, por los hechos ocurridos el día sábado veinte de mayo, durante la celebración del partido(…), en los cuales los diversos medios deportivos y autoridades del país han informado la ocurrencia de una estampida de personas que forzaron la entrada de acceso al sector de sol general que pertenecía a la afición de Alianza, que generó pérdida de vidas y lesiones de diversas gravedad para los asistentes de tendidos populares en el estadio Cuscatlán”, citó la Comisión.

Además, dio instrucciones de la apertura de procedimientos con base a lo establecido en el Título II, capítulo I y Titulo III, Capítulo II de las Bases de Competencia de la Primera División de Fútbol Profesional y los artículos 58, 59 y 93 Del Código Disciplinario.

En primera instancia, la comisión ordenó a la junta directiva de Alianza que rinda informe amplio sobre los hechos ocurridos, que incluya las acciones realizadas antes y durante el juego tendientes a garantizar la seguridad e integridad de las personas, la evaluación de riesgos individualmente realizada por el equipo previo al encuentro deportivo en referencia y las medidas de prevención y seguridad, adoptadas para asegurar el normal desarrollo del encuentro deportivo.

Además, la determinación de acciones a realizar para cubrir casos imprevistos, y presentar sus alegatos de hecho y derecho según el Art. 78 CD.

A la junta directiva de Primera División pidió presentar el documento que contenga evaluación de riesgos realizada previo al encuentro deportivo, la asignación de nivel de riesgo del juego comunicada a la FESFUT, el análisis y plan de acción elaborado para garantizar el orden dentro y fuera del estadio, y principalmente su normal desarrollo del partido.

A la Comisión de Seguridad de la Federación para que rinda informe detallando del plan de seguridad presentado antes del partido, sus aportes y recomendaciones, así como sus valoraciones efectuadas a los hechos ocurridos, determinando en su análisis técnico los controles y medidas que fallaron.

Y también a la cuarteta arbitral, para que amplíe el informe arbitral del juego en referencia, debiéndose presentar a las instalaciones de la FESFUT.

Cabe mencionar, que la Comisión dio hasta este lunes para entregar los informes de las diferentes partes.

El abogado y dirigente de fútbol Miguel Angel Anaya dijo en el programa radial de 105.3 El Tiki Taka, que quizá no hubo sobreventa si no que fue un tema de mala organización, algo que pondrá el club en un proceso legal por homicidio culposo ante la negligencia.

“No hubo sobreventa, ha fallado la logística, hubo falta de proyección del club, no se podía dejar abierto solo un portón por la cantidad de personas que se hizo presente al estadio (…). Hay un plan de seguridad, pero este solo queda en papel, no se ha ejecutado este protocolo y no se exige que se cumpla, no se ha sabido qué hacer en este momento de tragedia”, destacó el abogado.

Por su parte, el criminalista Ricardo Sosa, y el ex presidente de Alianza Lisandro Pohl, mencionaron en el programa radial La Tribu, que la problemática pondría en un hipotético escenario de eliminación al club capitalino, ya que se perdería el segundo partido de la fase y el equipo quedaría fuera por no cumplir con las garantías de seguridad.

La FESFUT, quién aún está en pláticas con FIFA y CONCACAF aún no ha determinado las consecuencias que tendrían los equipos en este caso.