Comerciantes preocupados por cierre de calles debido a toma de posesión

Yaneth Estrada

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

A semanas de realizar el acto oficial de toma de posesión del Presidente Electo de El Salvador, Nayib Bukele cientos vendedores informales expresaron su preocupación ante un posible cierre de calles y mercados cercanos a la Plaza Gerardo Barrios, en San Salvador.

Según explicaron los afectados, días atrás les informaron que mercados como Central, Sagrado Corazón, ex Cuartel y calles aledañas permanecerían cerradas por 5 días, de jueves 29 de mayo, hasta el lunes 3 de junio “Pero dígame, yo de esto vivo, tengo tres hijos, vengo desde lejos y cómo voy hacer para pagar los recibos, sino vendo cinco días”, expresó María D. Álvarez, vendedora de ropa en la 4ª Calle Poniente.

Señaló que están de acuerdo con la Toma de Posesión, “pero no se nos tomó en cuenta y con tanto control de seguridad, tampoco podríamos vigilar nuestros negocios”.

También, José R. Pérez, vendedor ubicado a las afueras del Palacio Nacional, comentó que “aunque existan controles de seguridad y venga la Reina, yo aquí me voy a quedar, porque como dicen, si no trabajo, no como”.

Agregó que “serán miles de vendedores informales y ventas formales las afectadas con la medida, en más o menos ocho cuadras, por lo que solicitan al Presidente Electo considerar otras alternativas para no ser afectados”. Y confirmaron una reunión la tarde de este viernes para tratar el tema.

En el Mercado Central, también existe el temor, por un posible cierre de tres días. “Nos dijeron que desde el viernes 30 de mayo hasta el domingo 2 de junio estaría cerrado, pero la preocupación es que estos días, las ventas bajaron y todavía estar cerrados”, dijo Francisca Pineda, vendedora de comida adentro del centro de abastos. También se debe tomar en cuenta, que según información oficial, la entrada peatonal para la prensa estará ubicada en la 6ª Avenida Sur, por la Plaza Libertad y en la 3ª Calle Oriente y Avenida España.

Alcaldía no desalojará vendedores informales

Por su parte vendedores informales de la Plaza Cívica Gerardo Barrios confirmaron que existe un acuerdo entre la directiva que los representa y la alcaldía de San Salvador para no ser desalojados el día en que se llevará a cabo el acto de toma de posesión en el que se investirá a Nayib Bukele Ortez como el próximo presidente del país.

Según los comerciantes el acuerdo entre ambas partes consiste en que durante el desarrollo del evento no podrán ingresar al interior de la plaza a vender sus productos y deberán permanecer en los al rededores.

“Según el acuerdo al que llegaron con la directiva nos van a permitir vender acá en los al rededores del parque, solo ahí para no invadir la zona en la que se va a dar la toma de posesión, es solo para ese día, luego podemos ir a vender en todo el sector”, dijo Ana Villanueva, comerciante informal de la Plaza Cívica.

La vendedora consideró como un acto de buena fe la decisión de las autoridades involucradas en el traspaso de mando al no desalojarlos ya que de la comercialización a diario de sus productos depende el sostén de sus familias.

El acuerdo entre comuna capitalina y vendedores fue confirmado por miembros del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de San Salvador (CAMSS), quienes además destacaron que las autoridades municipales en ningún momento se plantearon el desalojo de los comerciantes informales durante el evento a desarrollarse el 1 de junio próximo.

“Existe un acuerdo con los vendedores y se les ha dicho que pueden vender sus productos en las inmediaciones de la plaza, sin ingresar a ella para no provocar desorden durante la toma de posesión del nuevo presidente, luego de eso tienen permiso para vender en cualquier parte”, externó un miembro del CAMSS que pidió conservar el anonimato.

A poco más de una semana para que se lleve a cabo la toma de protesta del presidente electo, los trabajos en la Plaza Cívica presentan avances significativos tanto en construcción de infraestructura como en adecuación del parque mediante la siembra de plantas ornamentales

que efectuará la alcaldía capitalina.