COFOA entrega 7 mil firmas a Asamblea para exigir derogación de Ley de Minería

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Un grupo de ciudadanos se concentró en las afueras de la Asamblea Legislativa para exigirle a los diputados que deroguen la Ley de Minería Metálica; como respaldo llevaron más de 7 mil firmas recolectadas en once departamentos donde tiene presencia las Comunidades de Fe Organizadas en Acción (COFOA).

En horas de la mañana de este martes, miembros de COFOA llegaron al portón sur de la Asamblea cantando alabanzas, oraciones, pancartas y firmas para exigirle a los diputados de Nuevas Ideas que se vuelva a prohibir la minería por todos sus efectos negativos que esta trae en el medio ambiente y en el ser humano.

“Nos hemos congregado frente a la Asamblea Legislativa para alzar nuestra voz en defensa de la vida, el agua, la tierra, la alimentación y la salud”, fue la postura que encabezó un grupo de lideresas y líderes.

El 27 de noviembre de 2024, Bukele se pronunció a favor de la minería, prohibida en ese entonces desde marzo de 2017. “Dios colocó un gigantesco tesoro bajo nuestros pies”, dijo Bukele. El 20 de diciembre, entra a la Asamblea el proyecto de Ley General Minería, un día después, se “estudia” en comisión, y dos días después, es decir, el 23 de diciembre se aprueba, se sanciona (Bukele) y se manda a publicar. Entró en vigor el 7 de enero de este año.

Los líderes de COFOA recordaron que el artículo 117 de la Constitución de la República establece que «es deber del Estado proteger los recursos naturales, así como la diversidad e integridad del medio ambiente».

En ese sentido, manifestaron su preocupación ante la aprobación de la nueva Ley de Minería, que abre nuevamente las puertas a la minería metálica en El Salvador. “Esta decisión representa una grave amenaza para el medio ambiente y la salud de la población salvadoreña”, consideraron.

Los líderes informaron que El Salvador ya ha experimentado “las devastadoras consecuencias de esta industria”. Por ejemplo, el caso alarmante del río San Sebastián, en Santa Rosa de Lima, La Unión, contaminado desde hace más de un siglo por actividades mineras, afectando de forma irreversible su ecosistema y privando a las comunidades del acceso a agua potable.

“Esta experiencia confirma la necesidad de aplicar el principio de precaución ambiental, reconocido por el derecho internacional, que insta a los Estados a prevenir daños irreparables, incluso cuando no haya certeza científica absoluta”.

Además, indicaron que el artículo 2 de la Carta Magna garantiza el derecho a la vida y a la integridad física y moral, y el artículo 69 establece que «el Estado controlará la calidad de los productos alimenticios, farmacéuticos, químicos y de todos aquellos que puedan afectar la salud y el medio ambiente».

En ese contexto, señalaron que la minería metálica, “que utiliza sustancias altamente tóxicas como el cianuro y el mercurio”, contradice directamente estos mandatos constitucionales.

Por estas razones, “solicitamos respetuosamente la derogación de la nueva Ley de Minería y la reafirmación de la prohibición de la minería metálica, tal como fue establecida por la Asamblea Legislativa en 2017 con amplio respaldo ciudadano”.

Adjuntaron la carta y más de 7,000 firmas recolectadas por COFOA, la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica y la Conferencia Episcopal de El Salvador. “Estas firmas representan la voz de miles de salvadoreños y salvadoreñas que desean proteger los bienes naturales de nuestra nación para las generaciones presentes y futuras”, indicaron.

Emerson Moreno, del equipo jurídico de COFOA aclaró que no están en contra del desarrollo, “no somos una oposición política que va al decir -no- a todo lo que proponga el gobierno, sino que esencialmente nosotros como Comunidades de Fe Organizadas en Acción (COFOA) estamos presentes en once de los catorce departamentos, tenemos conocimiento de causa, conocimiento territorial del impacto y el daño que va a ser a corto, a mediano y a largo plazo la minería en El Salvador”.

Moreno enfatizó que están a favor de que se El Salvador pueda desarrollar todos los planes que se tienen, pero estos serían afectados al implementar el desarrollo de la minería. “El hecho de un proyecto de minería va a cortar un sinfín de vida alterna para el desarrollo de un país”, agregó Moreno.

A juicio de COFOA, este tema de la minería se debe estudiar, analizar y ver las alternativas. “Eso es lo que estamos haciendo, como personas que viven en los cantones, que viven en los caseríos que van a lavar al río, que van a cortar caña, que van a cultivar maíz, porque son ellos quienes van a ser las víctimas directas a corto, mediano y largo plazo”.

La carta y las firmas fueron recibidas luego de gestionar con las autoridades; sin embargo, la prensa no tuvo acceso.

COFOA espera que se siga el debido proceso y que haya un pronunciamiento por estas firmas. Estas se suman a las 150 mil firmas que la iglesia católica presentó en marzo de este año; también, se suman a las 59 mil firmas que organizaciones sociales presentaron a la Corte Suprema de Justicia exigiendo la inconstitucionalidad a Ley de Minería.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...