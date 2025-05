CIDH urge a las autoridades informar paradero de la defensora Ruth López

“Cuando los líderes encarcelan arbitrariamente a quienes en la sociedad civil, denuncian la injusticia, todos debemos alzar la voz”

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urge a las autoridades de El Salvador informar el paradero de la defensora Ruth López, así como garantizarle protección y garantías judiciales.

“La CIDH expresa profunda preocupación ante denuncias sobre desaparición forzada de la defensora Ruth López, quien fue detenida por fuerzas de seguridad del Estado el 18 de mayo por orden administrativa de la FGR. Desde entonces, se desconoce su paradero”, enfatizó la CIDH.

La senadora demócrata Jeanne Shaheen, miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, dijo que le preocupa profundamente la detención y la supuesta desaparición de Ruth López, destacada abogada de derechos humanos en El Salvador.

“Cuando los líderes encarcelan arbitrariamente a quienes en la sociedad civil, denuncian la injusticia, todos debemos alzar la voz”, manifestó.

Además, el miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Gregory Meeks, también mostró su preocupación por el arresto de la activista anticorrupción Ruth López y sus implicaciones para la trayectoria autoritaria de El Salvador.

Meeks manifestó que Estados Unidos debe apoyar a la sociedad civil y oponerse a todos los esfuerzos, incluida la legislación sobre agentes extranjeros, para debilitar el Estado de derecho en El Salvador.

El senador por el estado de Virginia, Tim Kaine, expresó que recientemente se reunió con Cristosal para conocer más sobre las “terribles violaciones” de derechos humanos cometidas por el régimen de Bukele y el arduo trabajo de esta valiente organización para esclarecerlas.

“Esta desaparición no hace más que reafirmar esas preocupaciones, y seguiré de cerca la situación”, afirmó Kaine.

Asimismo, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) expresó su preocupación por la detención de Ruth Eleonora López, abogada, docente de esa casa de estudios, defensora de los derechos humanos y jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosal.Destacó que este hecho ocurre en un contexto de creciente erosión del espacio cívico, criminalización de la libertad de expresión y hostigamiento contra defensores de derechos humanos, así como también contra aquellas personas y colectivos que alzan su voz en favor de las poblaciones más desfavorecidas.

“Al Estado le corresponde asegurar que ninguna persona sea privada de libertad sin causa penal legítima y que, en caso de que esto suceda, sea puesta en libertad de inmediato por las autoridades competentes”, aseguró.

Denuncia BRP

Las organizaciones del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) manifestaron que con la captura de Ruth López ya son dos detenidos, firmantes de la demanda interpuesta para declarar inconstitucional la ley de minería, el primer encarcelado fue el abogado ambientalista, Alejandro Henríquez.

Francisco Rodríguez, representante del BRP, reiteró que el objetivo del gobierno es intimidar, crear zozobra, criminalizar a los defensores y defensoras de derechos humanos, la salida no es guardar silencio, es necesaria la denuncia y no quedarse callados, mostrar la solidaridad y disposición de luchar contra las causas injustas.

“Este régimen de facto pretende callar a la población a través de la represión, nos parece indignante esta ola de represión que se está desatando contra los movimientos populares, contra los defensores y defensoras de derechos humanos, frente a esa lógica represiva la respuesta del movimiento popular debe ser más denuncia y organización”, sostuvo.

Según Marisela Ramírez, del BRP, la captura arbitraria de Ruth Eleonora López, notable abogada y defensora de los derechos humanos, demuestra una vez más que el gobierno encabezado por Nayib Bukele no puede sostenerse sin represión, además, su capacidad de manipulación se está erosionando.

Ramirez dijo que mientras los problemas del país crecen y agravan, Bukele se dedica a reprimir y crear hechos que desvíen la atención de los temas más candentes que afectan al pueblo salvadoreño, su política represiva y manipuladora no cambia la cruda realidad que vive la gente.

“Cada hecho represivo o distractivo no hace más que agravar la situación política, social y económica del país, El Salvador está viviendo uno de los momentos más críticos desde los años de la guerra; todo empeora y el régimen no resuelve ningún problema. Su política solo ha generado miedo, indignación y caos, es decir, más problemas”, externó Ramírez.

El BRP denunció que continúan las capturas ilegales de dirigentes comunitarios como el caso de Ángel Pérez y defensores de derechos humanos, entre ellos, Ruth Eleonora López, Alejandro Henríquez y también Fidel Zavala; sigue la persecución política de muchas personas que fueron críticas al gobierno como Ivania Cruz, Rudy Joya y otros.

Para las organizaciones sociales, la detención de López no es un hecho aislado, forma parte de una estrategia sistemática del gobierno de Nayib Bukele para silenciar las voces críticas.

Ruth López es abogada, defensora de derechos humanos, académica, su lucha contra la corrupción ha sido constante, valiente y pública; ha exigido transparencia, denunciado abusos de poder y acompañado a víctimas desde su rol en la sociedad civil.

En diciembre de 2024 fue reconocida por la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo, destacando su compromiso con la transparencia política y la rendición de cuentas en El Salvador.

