Citarán a ministra de Salud para que explique no reapertura de Centro Oftalmológico

Luego de visitar las instalaciones en las que funcionaba el Centro Oftalmológico Nacional del hospital Santa Gertrudis, en el departamento de San Vicente, y constatar que el mismo no fue abierto a la fecha, diputados del FMLN solicitaron se convoque a la ministra de Salud, Ana Orellana, para que brinde detalles respecto al tema.

Los legisladores recordaron que en una visita de la titular del Ministerio de Salud a la Asamblea Legislativa, hecha el 26 de agosto, se comprometió a reaperturar el nosocomio a más tardar a quince días de esa fecha, pero en la actualidad el establecimiento de salud visual continúa cerrado.

“Estamos introduciendo esta pieza de correspondencia ante la no reapertura del Centro Nacional de Oftalmología. El día viernes junto a la comisión de Salud visitamos las instalaciones y constatamos que lo que dijo la ministra el 26 de agosto no fue cumplido”, dijo Elizabeth Gómez, diputada del FMLN.

Ante el incumplimiento a su palabra, los parlamentarios consideraron que es pertinente convocar nuevamente a la ministra Orellana Bendek para que dé mayores detalles del porqué aún no se reapertura el Centro Oftalmológico.

Gómez consideró que es necesario conocer las razones del retraso que vulnera el derecho a la salud de más de cinco mil pacientes en espera de ser operados de cataratas, pterigión y retinopatía diabética, quienes por ser de escasos recursos no pueden solventar los costos de la operación en un hospital privado.

La parlamentaria expresó que, según el director del nosocomio, el motivo principal del no funcionamiento del Centro se debe a no contar con un inventario actualizado, además de que no se ha dado mantenimiento a las instalaciones desde hace varios meses.

Según los integrantes de la comisión, el Centro Oftalmológico cuenta con mobiliario y equipos costosos, los cuales no se mantienen en las condiciones de temperatura necesarias para su conservación y el alto grado de humedad en el lugar puede causar daños irreversibles.

El gobierno anterior llevó a cabo una fuerte inversión en infraestructura y equipo para el funcionamiento del Centro Oftalmológico Nacional de más de $1 millón 432 mil, los cuales se están desaprovechando al continuar con el cierre del establecimiento de

salud.