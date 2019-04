China: un país dos sistemas

Joaquín Salazar

Aunos cuantos kilómetros de la isla de Taipéi, mejor conocido como Taiwán, emerge una de las ciudades más desarrolladas en la República Popular de China. Reconocida por la generación de espacios para ciudadanos chinos que nacieron en la Isla de Taiwán, pero que en la búsqueda de nuevas oportunidades llegaron hasta la China Continental.

Barry Fan (Fan Jiagfeng, en chino), Gerente general del Qida Straits Youth Entrepreneurial and incubation center, un espacio para emprendedores y empresarios, es uno de los primeros jóvenes empresarios que llegaron a esta ciudad.

“Yo me trasladé a la parte continental de China en el año 2009, anteriormente trabajaba en una empresa Taiwanesa con sede en China Continental, me resigné e inicié mi propio negocio. Me dedicaba a la creación cultural durante dos años, luego empecé esta fase empresarial de incubadora para jóvenes taiwaneses esperando una alternativa de proporcionar más oportunidades para jóvenes taiwaneses”, explicó.

En el centro de incubación para jóvenes, Barry es reconocido por liderar este espacio, además de ser uno de los 100 empresarios Taiwaneses que representan el 20 % del total de empresas que aquí emergen.

Las empresas taiwanesas crecen entre un 15 y un 20 % en el año. En total son 100 empresas de Taiwán, las que participan en este parque cultural en la provincia de Fujian, Xiamen. Todas estas empresas son un ejemplo de integración y unificación, bajo el concepto “un país, dos sistemas”. Fan asegura que las oportunidades han estado aquí en China Continental, eso lo motivó a permanecer en la zona y evitar los conflictos. Por lo que viaja sin complicaciones entre ambas provincias.

Zhang Hongxun, Presidente del Parque de Cultura y creación de Longshan, explicó que hay un espacio para los empresarios jóvenes, no solo de China continental o Taiwán, sino también de otros países. Como Nueva Zelanda que también cuentan con oficinas centrales de empresas en la zona del parque. Son más de 600 empresas culturales y creación, con un personal que supera los 5 mil miembros.

De Taiwán son 107 empresas, entidades que se dedican a la agricultura, creación de diseños en porcelana y otro tipo de áreas. De igual manera, se cuenta con empresas de ropa de moda para la juventud de la zona. Sin embargo, este parque industrial de cultura y creación también cuenta con empresas de grandes diseñadores de modas en China.

Xiamen, es una de las primeras Zonas Económicas Especiales creadas en los años 80s en China Popular. Sus rasgos históricos aún siguen plasmados en algunas zonas. En la Playa, la calma y los residentes del lugar hacen olvidar por un segundo que años atrás esa zona presentó un conflicto armado, generado desde la isla de Taiwán. Frente a la playa, a un costado de la carretera se lee una de las frases más emblemáticas de las zonas, que dicta “una China dos sistemas”, ideal que representa al gobierno de Xi Jingping. En el que reconoce el papel de autonomía de las provincias.

A esta unificación entre China Continental y Taiwán, se opone Estados Unidos por años, ya que ha generado un ambiente de incertidumbre. Taiwán se ha convertido en un referente en las que tanto China como Taiwán, están trabajando en la práctica la unificación de ambas naciones, sin embargo, los Estados Unidos están tratando de mantener el conflicto por intereses propios.