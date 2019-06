CESTA promueve entre los estudiantes el uso de la bicicleta

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Brayan Bernal, de 10 años de edad, recorre todos los días entre cañales y veredas, un trayecto de cuatro kilómetros para llegar al centro escolar caserío Las Brisas Mandinga, del cantón El Presidio, Sonsonate.

La aventura inicia a las 11 de la mañana cuando sale de su vivienda y llega a la escuela, hora y media después, cansado por la distancia y el sofocante sol.

Sin embargo, su historia dio un giro significativo cuando el director del centro escolar difundió, en las redes sociales, la historia de Brayan y otros niños, que a diario se ven obligados a caminar para llegar a su centro de estudio.

Ante esta historia, publicada el 11 de abril, el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), entregó veintitrés bicicletas, que serán utilizadas por los alumnos para trasladarse hasta sus aulas.

“Me siento alegre por todo lo que me han ayudado, por esta bicicleta que me han regalado. Ahora me tardaré menos tiempo en llegar a la escuela, además, eso me ayudará a hacer ejercicio y al corazón. Ahora, con la bicicleta ayudaré a otros niños que vayan a la escuela, porque los podré llevar para que no se cansen tanto”, explicó el estudiante de tercer grado.

Carlos Perdomo, director del centro escolar, recordó que esta historia inició cuando el 11 abril de 2019, sintió las cabecitas calientes de los primos Edgardo y Kevin Romero, de nueve y ocho años de edad respectivamente, quienes debían caminar cerca de cuatro kilómetros hasta llegar a la escuela.

“Desde esa fecha han pasado muchas cosas buenas. Dos personas donaron las primeras cuatro bicicletas con las que comenzó todo, ahora el sol sigue ahí, como siempre, poderoso e imponente, pero para estos niños sus largos viajes a pie han terminado, gracias a la ayuda de tantos ángeles que han hecho felices a más de veintitrés niños humildes con deseos de superación”, señaló Perdomo.

Mientras tanto, Jesús López, coordinador del programa “Sin bicicleta no hay planeta” del CESTA, explicó que con esta son veinte escuelas que se benefician con bicicletas, sin embargo, las anteriores habían sido entregadas a los centros escolares, pero ahora los beneficiarios son directamente los niños, que no tenían un medio de transporte para llegar al lugar de estudio.

López, dijo que el donativo es parte de las actividades del día mundial de la bicicleta, que se celebra el 3 de junio, y de la campaña: “Sin Bicicleta No hay Planeta”, la cual impulsa el uso de la bicicleta y desarrolla procesos de sensibilización hacia la población salvadoreña, sobre la importancia de transportarse en un medio no contaminante, y de la celebración del Día Mundial de la Bicicleta.

En abril de 2018, la Asamblea General de la Naciones Unidas (ONU), declaró el 3 de junio, Día Mundial de la Bicicleta, con un claro mensaje por mostrar que la bicicleta sirve a toda la humanidad, especialmente para la lucha contra el cambio climático, la contaminación y la congestión del tráfico.