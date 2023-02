CESTA promueve elaboración de sanos alimentos cultivados en casa

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Con el objetivo de promover una nutritiva alimentación entre niños con bajo peso y retardo en talla, el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA) llevó a cabo un intercambio y elaboración de alimentos sanos entre varios grupos comunitarios del municipio de San Marcos, quienes cosechan diferentes productos en sus huertos familiares.

La actividad fue denominada “Intercambio de saberes y sabores, porque lo mejor se produce en casa”, donde se prepararon y cocinaron 12 platillos diferentes, como atoles de harinas fortificadas, alimentos preparados con soya, rábano, semilla de marañón, espinaca, mora, chipilín, entre otros.

Lucía Alegría, representante del CESTA, explicó que en las familias de las comunidades hay un cambio en la ingesta de alimentos, ya que están cultivando en casa y luego esos productos son utilizados en la preparación de alimentos.

“Las madres dicen que se ahorran bastante dinero al no comprar muchos alimentos, solo van a cortar a sus cultivos en la casa, los niños se están alimentando mejor, han subido de peso y ya no se enferman tanto con los alimentos preparados. Están aprendiendo a comer más frutas y verduras”, indicó la representante del CESTA.

Según Patricia Zuleta, agricultora de San Marcos, desde que comenzaron a cosechar sus propios productos como la espinaca, malanga, frutas y verduras, han visto el cambio en la alimentación de los niños, tienen menos caries y en especial tienen una mejor digestión, ya no padecen de tanto estreñimiento, porque son alimentos saludables y sin químicos.

“En este programa he visto bastante cambio en mi niña porque come más frutas y verduras, especialmente lo que se cultiva en casa, que es pepino, rábano, mora, chipilín, tanto a mi familia como a la comunidad le ha beneficiado porque eso lo ahorramos y ya no lo compramos”, enfatizó Gabriela Castillo, otra agricultora de San Marcos.