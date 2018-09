Centroamérica: la encrucijada por recuperar sus recursos naturales

Gloria Silvia Orellana

@SilviaCoLatino

Ana Domínguez, nahua pipil (CCNIS) originaria de Izalco, al Occidente del país, está convencida que la crisis hídrica puede retroceder al implementar prácticas ancestrales para recuperar los bienes de la naturaleza, que por ahora sucumben ante el impacto del cambio climático.

“Tenemos que poner en práctica nuestros saberes y que nuestros hijos logren su sustento, no usemos semillas transgénicas, porque no es la solución y es contaminante, ocupemos la semilla criolla que es más resistente y usemos plantas que limpian ríos, porque si no cuidamos el agua, esa será la próxima guerra”, declaró.

Alrededor de 18 redes, entre alianzas nacionales del área que integran 200 organizaciones y movimientos ambientalistas y de derechos humanos de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador, inauguraron el IX Encuentro Regional: ¡Centroamérica Vulnerable, Unida por la Vida!, que se realiza entre el 5 al 6 de septiembre 2018.

Con el lema: “Centroamérica Agua, Clima y Conflictividad, Tejiendo Alianzas para la Sustentabilidad”, Magdalena Cortez de la Concertación Regional para la Gestión de Riesgos (CRGR) dio la bienvenida a las organizaciones visitantes y comentó que los principales objetivos de la actividad eran el análisis y debate de temas de vulnerabilidad que afectan a los pueblos en los territorios de la región.

“Tenemos diferentes experiencias y mostraremos las alternativas que se han impulsado, como el tema de la ‘Alerta Temprana para Sequía’, tendremos una propuesta clara sobre el abordaje del cambio climático, tendremos tribunales ambientales, es una riqueza de medidas y estrategias que han desarrollado diversas organizaciones del foro Centroamérica Vulnerable, Unida por la Vida”, manifestó.

Los temas centrales incluyen además la exposición de prioridades nacionales de cada país y en su conjunto, a nivel regional, para contar con su posicionamiento, ante la Vigésima Cuarta Conferencia de las partes (COP24) de las Naciones Unidas, a desarrollarse en Polonia el próximo 2019.

Guido Calderón, de la Convergencia Ciudadana por la Gestión del Riesgo (COCIGER), opinó que el trabajo de este espacio colectivo ha sido en los últimos diez años sobre el cambio climático y en el seguimiento del Acuerdo de París, en los cuales tratan de incidir sobre las medidas que se toman sobre el calentamiento global.

“El calentamiento global lo tenemos porque los grandes países desarrollados están emitiendo una enorme cantidad de gases de efecto invernadero, que dañan la capa de ozono, y los pueblos que vivimos en países de alta vulnerabilidad como es Centroamérica debemos adoptar procesos de adaptación a la situación que vivimos también, y el tema de ordenamiento y planeamiento territorial es importante abordarlo en el desarrollo”, sostuvo.

El agua y la minería fue tema objetivo en el encuentro también, Ramiro Lara, de la Asociación de Organismos No Gubernamentales, citó un estudio que indica que cinco mil 800 kilómetros de sus ríos podrían ser contaminados por la industria extractiva minera internacional.

“No podemos obviar que la contaminación de las aguas por químicos o la minería afectará a Guatemala, El Salvador y Nicaragua, entonces se ha levantado una lucha interna desde las comunidades para que no se establezcan las mineras transnacionales, y además exigimos el derecho a defender nuestros bienes naturales”, manifestó.

“Nuestra propuesta es vinculante con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles del 2020-2030”, declaró el viceministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales Ángel Ibarra, quien fue invitado al encuentro regional, en el cual propuso un trabajo compartido con las organizaciones.

“Nosotros, como El Salvador, vinimos a invitar a las organizaciones sociales de Centroamérica a que acompañen la solicitud que ha hecho el Gobierno salvadoreño ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de declarar la ‘Década de Restauración de Ecosistemas y Paisajes’ entre los años 2021 a 2030, que por cierto tiene el apoyo de los gobiernos centroamericanos que integran el SICA en Viena”, puntualizó.