Centroamérica contra los filibusteros

“Los filibusteros en Nicaragua se refieren principalmente a las expediciones militares lideradas por el estadounidense William Walker a mediados de la década de 1850, que intentaron establecer un régimen esclavista en Centroamérica, siendo derrotados por una coalición centroamericana, incluyendo tropas nicaragüenses que lucharon heroicamente en la Hacienda San Jacinto. El término «Clane» podría ser una referencia al apoyo empresarial o a alguna figura específica no tan prominente en los registros generales, pero la historia central es Walker y la guerra filibustera” [1].

Boletín de noticias. Tercer triunfo del Ejército restaurador del orden.

Granada, septiembre 22 de 1851. La Gaceta del Salvador, 24 de octubre 1851

“Hoy a las once de la mañana recibió el Supremo Gobierno una comunicación oficial del Sr. Dn. Juan J. Ruiz, en que este esclarecido patriota como comisionado especial en el Departamento del Mediodía, da cuenta de que habiendo tenido noticia el 19 del corriente que en el Puerto de San Juan de la Concordia habían desembarcado varios extranjero aventureros seducidos por el faccioso Muñoz al mando de un tal Clane que entre ellos se titula Coronel, para venir a concitar a los ciudadanos Norte-americanos residentes en dicho puerto, y auxiliar por este medio a los rebeldes guarecidos en la plaza de León; y que habiéndose parapetado en una casa para hostilizar por la noche a la guarnición del Supremo Gobierno con cuyo objeto alistaban sus armas en el día; preparó una fuerza dirigiéndose a dicho punto en unión del Teniente Coronel Dn. Vicente Zamora y a trescientas varas de distancia mandó rodear dicha casa, sin orden de hacer fuego, para el efecto solo de reconvenir a esa reunión ilegítima de extranjeros armados, cuando estos sin escuchar razón alguna dispararon los primero tiros hiriendo a un soldado del Supremo Gobierno, este hostil procedimiento evidenció los planes inicuos de eso forajidos, y comprometió al Sr. Comisionado a hacer uso de las armas del Gobierno para conservar su dignidad y repeler las tentativas de los facciosos; en efecto se rompió un fuego activo hasta el punto de tomar las puertas de la casa a la bayoneta y de lanzarse un soldado a su interior recibiendo dos heridas mortales en la cabeza sin que esto se arredrasen los intrépidos soldados del Gobierno que ansiaban medir sus fuerzas con los invasores; después de media hora de un fuego sostenido por una y otra parte, se le presentó al Sr. Comisionado un extranjero incógnito llamado White titulándose Cónsul y preguntando si las armas del Gobierno se dirigían contra los americanos, a que tuvo que contestarle, que los hijos de Estados Unidos de la República Norte-americana con cuyo Gobierno está ligado Nicaragua con los más estrechos vínculos, no se repuntaban por enemigos en aquel lance, sino solamente aquellos extranjeros que abusando de la confianza del Gobierno y unidos a M. Clane se habían adherido a la facción con objeto de atacar a los Supremos Poderes de Nicaragua legalmente establecidos, circunstancia que les había hecho perder su nacionalidad; y que suspendería toda operación si hacía que se rindiesen los invasores y su Comandante; en efecto así lo ofreció, y después de haberse suspendido el fuego, fue reconocido y capturado el caudillo Clane en ocasión que se hallaba escondido en el interior de la casa fingiéndose enfermo; de esta refriega han resultados dos muertos y otros cuantos herido de parte del enemigo, y de la nuestra tres soldados gravemente heridos.

Pueblos del Estado: ¿estáis satisfechos que la Providencia protege a cada paso la justicia de nuestra causa, y hace escarmentar a los satélites de un tirano que audazmente concita la guerra y ataca al Gobierno legítimo? ¿veréis con indiferencia una nueva infamia cometida por el faccioso Muñoz, por ese caudillo desnaturalizado, aleve y perjuro, sin conciencia y sin rubor, que ahora pretende vender lo más hermoso e interesante de Nicaragua ofreciendo terrenos y empleos a cuatro extranjeros advenedizos, en cambio de sus servicios personales que destina a sus empresas temerarias? ¿Qué colegiréis de esta conducta? La impotencia de esos rebeldes, y el miserable estado de aislamiento a que están reducidos por la opinión pública; ellos no omiten medios por perniciosos y execrables que sean para continuar sus crímenes e iniquidades, pero se estrellarán con vuestra lealtad y firmeza, y con ese sentimiento de honor y valentía que os caracteriza. Pronto serán escarmentados de un modo ejemplar y definitivo, los que ahora profanan nuestros derechos sacrosantos”. (impreso suelto)

