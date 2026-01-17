Capital cubana despide a los héroes caídos en agresión a Venezuela

La Habana/Prensa Latina

En la tarde de este viernes una representación del pueblo capitalino se reunió para rendir homenaje y despedir a sus hermanos caídos en combate durante la agresión militar estadounidense contra Venezuela.

En la Necrópolis Cristóbal Colón se dieron cita civiles, militares, jóvenes, ancianos, trabajadores y estudiantes, para agradecer a los héroes que, bajo la premisa de que «morir por la Patria es vivir», sacrificaron sus valiosas vidas en pos del cumplimiento de su misión.

«Hoy reafirmamos el tributo de toda una nación a los 32 héroes cubanos que murieron combatiendo heroicamente, portadores de las ideas y el coraje de nuestros próceres. El pueblo cubano hace suyo el dolor de los familiares y compañeros», expresó en las palabras centrales el primer secretario del Partido en La Habana, Liván Izquierdo.

«Andaremos juntos en la historia común de nuestros pueblos, sabiendo que el único destino será la vistoria. Descansen en paz, queridos hermanos», agregó.

Sobre urnas que guardan los restos de los héroes, cubiertas con la enseña nacional y custodiadas por la guardia de honor, descansaron las manos y las lágrimas de padres, esposas e hijos.

Las familias de Humberto Alfonso Roca Sánchez, Lázaro Evangelio Rodríguez Rodríguez, Rodney Izquierdo Valdés y Yorlenis Revé Cuza han sido irremediablemente rotas y solo guardan como aliciente el honor legado por sus seres queridos.

Enviaron ofrendas florales el líder al frente de la Revolución Cubana Raúl Castro Ruz y el presidente Miguel Díaz-Canel, así como los ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior, los familiares y el pueblo de Cuba.

Después de tres salvas de fusilería el pueblo desfiló frente a sus héroes, brindándoles un último adiós.

Este viernes fueron inhumados los restos de los 32 combatientes caídos en sus respectivas localidades.

