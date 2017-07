Católicos se preparan para la celebración del natalicio de Monseñor Romero

@RosmeriAlfaro

Falta un poco más de ocho meses para el natalicio del beato Oscar Arnulfo Romero, sin embargo, los miembros de la Comunidad Monseñor Romero de la cripta de Catedral se preparan, para el que hubiera sido el cumpleaños 100 del mártir.

“Esperamos que en estos 100 años (del natalicio) de Monseñor Romero se logre el objetivo por el cual él ofreció su vida y sangre, que haya paz y reconciliación, y que las personas que adversan los proyectos que benefician a la mayoría de la población no sigan poniendo tropiezos para que la gente más necesitada y humilde logré obtener los beneficios de los programas sociales”, expresó María Teresa Alfaro, miembro de la comunidad.

Para la comunidad Monseñor Romero, quien nació el 15 de agosto de 1917, es un profeta y por ello piden junto a él que toda la gracia divina caiga sobre el pueblo salvadoreño.

La misa del domingo recién pasado estuvo a cargo del padre Fredy Sandoval. El religioso indicó que espera que en la próxima visita que los obispos de El Salvador harán al papa Francisco, el 24 de marzo, para tratar el tema del país, también surja o se comunique algo nuevo respecto a la canonización de Monseñor Romero.

“Para nosotros ya es santo pero es bueno que ellos también lo hagan”, dijo Sandoval.

Respecto al caso de Trata de Personas, por el cual recientemente cuatro personas han sido acusadas, entre ellos el empresario Ernesto Regalado, financista del partido ARENA y Maximiliano González, la comunidad de la cripta sostuvo que es condenable, al igual que muchos otros casos en los que se afecta la dignidad de las personas, y que “el mismo sistema va encubriendo”.

“Estos son hechos inhumanos que el sistema de poder empuja a las personas a cometer. Como los agresores son parte de ese sistema también los cubren”, señaló Alfaro, de la Comunidad.

“Aunque ellos justifiquen que la joven dio su consentimiento, eso para nuestra ley no es exoneración de responsabilidades porque mientras la joven no tenga 18 años no es responsable de sus actuaciones. Psicológicamente no está madura y no es responsable de estas, no pueden justificar que porque le dieron dinero ella estaba dando su consentimiento”, agregó.

De estar vivo monseñor Romero, afirmó, hubiera pedido responsabilidad para los dueños de las empresas de comunicación, especialmente para que en los programas que tienen se respete la dignidad de hombres y mujeres y se fomenten valores.

La comunidad de la cripta pidió al Fiscal Douglas Meléndez y a la Procuradora de los Derechos Humanos Raquel Caballero, que el caso no sea solo “show” para salir ante las cámaras.