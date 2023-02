Caso ADES -Santa Marta declarada en “reserva total”

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

Denis Stanley Muñoz, defensor particular de los directivos Antonio Pacheco y Saúl Rivas, ambos de la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES), y de los líderes comunitarios Pedro Antonio Rivas, Alejandro Laínez y Miguel Gámez, presentó una solicitud de “revisión de medidas sustitutivas” en el Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque, Cabañas.

Los cinco defensores ambientales y promotores de desarrollo social de Santa Marta, fueron capturados el 11 de enero del presente año, en horas de la madrugada, por un equipo de agentes de la Policía Nacional Civil y miembros de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Esta mañana recién he presentado una solicitud de Revisión de Medidas Sustitutivas a la detención provisional para y a favor de las personas detenidas de la Comunidad Santa Marta, de la jurisdicción de Victoria, Cabañas. Y que esta solicitud lo que pretende es que ellos recuperen su liberad a la brevedad posible”, manifestó el abogado.

“Esto lo resolverá el juzgado en un espacio de 3 días aproximadamente, con todo y la notificación, para que nos señalen si habrá audiencia de revisión y solo se ventilará ese tema, si procede o no, que puedan enfrentar el proceso penal en libertad”, explicó el abogado defensor

Otro elemento que destacó Muñoz es la ratificación de la “reserva total del caso”, que fue solicitada por la Fiscalía en la Audiencia Preliminar, así como seis meses para su investigación de un hecho ocurrido en 1989, en pleno conflicto armado.

“Ya me han notificado la reserva total del caso y eso significa que no puedo dar detalles del mismo, solo con las personas que llevamos el caso; pero -lo que si puedo decir- es que hemos presentado información sobreabundante que ellos no tienen ningún peligro de fuga y que se someterán al proceso penal”, agregó el abogado.

Ante el cuestionamiento del motivo de la Fiscalía General de la República (FGR) de solicitar la “reserva total del caso” y la aceptación que hizo la jueza del Juzgado de Victoria, Cabañas, Muñoz señaló que argumentaron “que era por razones de seguridad”, puntualizó.