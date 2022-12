Capturan a alcaldesa de Soyapango por supuesta malversación de fondos

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

En un operativo coordinado entre la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) fue capturada este miércoles la alcaldesa de Soyapango, Mercy Montano, por los supuestos delitos de apropiación indebida de cuotas laborales, incumplimiento de deberes en perjuicio de la Administración Pública y malversación de fondos públicos.

Como medida de presión, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Soyapango (SITMUSOY) lleva tres días consecutivos en suspensión de labores, que incluye la no recolección de basura en el municipio, debido a que la alcaldesa no ha pagado los salarios a 1,850 empleados bajo el argumento que la comuna no tiene fondos.

Ante la detención de la alcaldesa Montano, el presidente de la República, Nayib Bukele, señaló que en El Salvador, nunca se combatió la corrupción y mucho menos contra funcionarios del mismo partido del gobierno, “hay que arrancar lo malo, para que pueda crecer lo bueno”, manifestó.

Asimismo, el alcalde de San Salvador, Mario Durán, publicó en redes sociales que debido a la situación precaria de Soyapango por la mala administración de esa alcaldía, instruyó a los equipos de Desecho Sólidos de la comuna capitalina intervenir de inmediato en la recolección de basura.

Es de destacar que muchas alcaldías enfrentan crisis financieras, debido a que el Gobierno Central les quitó el FODES, que suman más de $600 millones al año.