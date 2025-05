Caminata Ecológica pedirá derogación de Ley de Minería

La Caminata Ecológica saldrá desde el Parque Cuscatlán el jueves 5 de junio a las 7:30 de la mañana, partirá hacia la Asamblea Legislativa para presentar una derogatoria de Ley General de Minería. Invitan a la población a participar en el evento.

Diversas iglesias, estudiantes, movimientos sociales y ambientalistas desarrollará el jueves 5 de junio, la XXV caminata ecológica; esta llegará hasta la Asamblea Legislativa para exigir la derogatoria de Ley General de Minería, aprobada sin consulta ciudadana en diciembre del año pasado.

La caminata ecológica de este año lleva el lema “25 años caminando, resistiendo exigiendo de la defensa de la madre tierra”. La caminata ecológica, en el marco de su compromiso con la sostenibilidad ambiental, la promoción de hábitos saludables y la participación ciudadana en defensa de la madre tierra, ha unificado durante años el trabajo y la participación de las iglesias históricas, centros educativos, organizaciones ambientalistas, feministas, juveniles y comunidades en los territorios.

Informaron que el evento ha sido organizado, planificado y ejecutado de manera ininterrumpida durante 25 años el cual “constituye un espacio de encuentro y reflexión en torno al respeto por la naturaleza y la importancia del cuidado del medio ambiente”.

El Fray Joaquín Garay, miembro de la Oficina de Justicia, Paz e Integridad de la Creación, informó que la Caminata Ecológica nació hace 25 años como una iniciativa para el cuidado y defensa del medio ambiente.

“Desde hace 25 años salimos a las calles en torno al 5 junio, Día Mundial del Medio Ambiente con el objetivo de concientizar a toda la población sobre la necesidad de proteger los recursos naturales, promover la justicia ambiental y exigir políticas sostenibles y sustentables y derogar aquellas leyes o normas que destruyen el medio ambiente”, comentó Garay.

Este año, la caminata ecológica se dirigirá a la Asamblea Legislativa con el objetivo de entregar una pieza de correspondencia que presenta la derogatoria de la Ley General de Minería Metálica.

“Nos preocupa, entre otras, la promulgación de la Ley de la Minería Metálica; por sus consecuencias, tal como lo expresaron oportunamente los señores obispos de la conferencia episcopal”, agregó Garay.

Gloria de Orantes sostuvo que la Caminata Ecológica ha desempeñado un papel fundamental durante sus 25 años de existencia. “A lo largo de estos años la Caminata Ecológica ha visibilizado las problemáticas como la deforestación, la contaminación del agua, la minería metálica y el cambio climático. Todo esto y muchas otras cosas convirtiéndonos en un símbolo de resistencia pacífica y compromiso colectivo con la naturaleza”.

A juicio de Gloria, mantener la Ley General de Minería, contraviene la Ley del Medio Ambiente, aprobada en mayo de 1998. “¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos suceden?, somos nosotros los primeros interesados en dejar un planeta habitable para la humanidad que nos sucederán”.

La Ley General de Minería fue aprobada un día antes de navidad sin consulta popular y de forma exprés, porque desde que salió el tema en la opinión pública se tardó menos de un mes en revertirse la prohibición y que se convirtiera de forma legal realizar trabajos mineros.

Dagoberto Cuéllar, de la Alianza Ciudadana contra la Privatización de la Salud y del Foro Nacional de Salud, informó que se envió una carta a todos los diputados de la Asamblea Legislativa solicitando su presencia y el acompañamiento durante la entrega de la carta y pieza de correspondencia que entregarán el jueves al concluir la Caminata Ecológica.

Parte de la carta enviada a los diputados señala que en sus funciones está el acompañar este tipo de iniciativas, ya que se necesita de los legisladores para ingresar leyes.

“Solicitamos a usted reciba y acompañe la pieza de correspondencia que, como ciudadanas y ciudadanos en el ejercicio de nuestros derechos constitucionales, entregaremos para ser llevada al pleno ese día, jueves 5 de junio por la mañana, día en que Caminata Ecológica visitará el Palacio Legislativo», dijo.

«Este año nuestra intención como Caminata Ecológica es reafirmar nuestro apoyo a la iniciativa de la Conferencia Episcopal de El Salvador y de ciudadanos preocupados por el deterioro ambiental para derogar la Ley General de Minería aprobada el pasado diciembre”, dice parte de la carta enviada a los parlamentarios de todas las fracciones.

Es de recordar que, en marzo de este año, la iglesia católica presentó a la Asamblea Legislativa 150.000 firmas de salvadoreños que están en contra de la minería. “Abonando a ello, las organizaciones de sociedad civil e iglesias históricas presentaron una demanda de inconstitucionalidad de dicha ley a la Corte Suprema de Justicia. Ambas iniciativas sumaron al menos 210.000 firmas”, dijo Cuellar, ya que también, en la demanda presentaron 60 mil firmas de ciudadanos que dijeron estar en contra de la minería.

“La totalidad de diputadas y diputados fueron visitados en el Palacio Legislativo”, informó Cuellar, pero diputados del oficialismo se negaron a recibir la carta. Solo la recibieron los diputados de ARENA, PCN y VAMOS.

José Serafín Orantes Rodríguez y Reinaldo Antonio López Cardoza, del Partido de Concertación Nacional (PCN); Marcela Villatoro y José Francisco Lira, de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), y Claudia Ortiz, de VAMOS, sí recibieron la carta.

“El resto de invitaciones que no fueron recibidas, hubo diferentes argumentos para no darnos el sello de recibido”, sostuvo Cuéllar. Se les informó que la mayoría no estaban presentes y que por eso no podían recibirla. “Otros simplemente dijeron no tener autorización para recibir esa carta”, concluyó.

