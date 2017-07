Cámara reafirma detención provisional para ex Juez Giammattei

@JoakinSalazar

La Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección del Centro ratificó la declaratoria de “sin lugar a sustituir la detención provisional”, en contra del ex Juez Romeo Aurora Giammattei, quien actualmente enfrenta un proceso por prevaricato en perjuicio de la administración Pública y Claudia María Herrera.

Dicha resolución fue pronunciada por el Juez Octavo de Instrucción, Mario Mira Montes, quien declaró sin lugar sustituir la detención provisional decretada contra el imputado, solicitud de la defensa técnica del imputado.

La resolución de la Cámara es en respuesta a un recurso de apelación interpuesto por el abogado del imputado contra la decisión del juzgador en la audiencia especial de revisión de medidas cautelares celebrada el 16 de junio que resolvió declarar no ha lugar a la sustitución de la detención. Giammattei a la fecha no se ha hecho presente a las autoridades judiciales, puesto que el abogado de defensa que afirma que por motivos de salud y niega que ande huyendo de la justicia. El Juez Octavo de Instrucción consideró no otorgar el beneficio de medidas sustitutivas, principalmente por el peligro de fuga, y porque el ex juez no se presentó a la diligencia pese a que se le citó en los tres domicilios que el dejó.

“Dejó de asistir a la audiencia esto me dice que no tiene interés en responder a la acción de la justicia y eso dice de su actitud que él estaría optando por evadir la justicia”, argumento el juez en la resolución. Por tal motivo, el Juzgador concluyó que “Romeo Aurora Giammattei, fue legalmente convocado a esta audiencia a través del acto de comunicación correspondiente, si la esquela de cita fue entregada o no, es un asunto que no está acreditado en el proceso”.

Además, manifestó que se estableció la falta de confianza y la seguridad de la presencia del ciudadano en el proceso, porque Giammattei no se presentó, ello “dice de su comportamiento evasivo, el ánimo de sustraerse de la justicia“.

Giammattei fue Juez Noveno de Paz y fue acusado de formar parte de una red de corrupción que involucró a elementos de la Fiscalía, abogados y jueces que presuntamente manipularon peritajes y documentos en procesos judiciales para favorecer al empresario Enrique Rais, quien también enfrenta hoy un proceso penal.