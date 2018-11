Bukele siempre vio al FMLN como trampolín: Norma Guevara

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

Desde antes de su llegada a la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, bajo la bandera del FMLN e impulsado por esa estructura partidaria, el empresario Nayib Bukele ya tenía claro su futuro en la política y no era precisamente dentro del partido de izquierda.

Lo anterior es la interpretación de la coordinadora adjunta del FMLN Norma Guevara, quien considera que el ahora candidato presidencial de GANA nunca se identificó ni asumió como propios los postulados y principios del partido de izquierda y lo utilizó simplemente como una plataforma de lanzamiento.

Durante sus gestiones como alcalde electo por el FMLN, Bukele lanzó fuertes críticas contra dirigentes del partido de izquierda. Algunos de los ataques estuvieron dirigidos contra sus potenciales rivales internos por la candidatura presidencial: el exministro de Obras Públicas Gerson Martínez y el vicepresidente Oscar Ortiz.

“Los colores en Nuevo Cuscatlán son los mismos, la idea de crear otro partido estuvo siempre y nuestro partido fue visto por él como un instrumento para sus fines”, señaló Guevara en referencia a los colores celeste y blanco que Bukele comenzó a utilizar institucionalmente en la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, luego trasladó a la comuna de San Salvador y ahora usa el partido GANA, a solicitud del candidato.

“Las estructuras sociales son así, son de prueba y error. Sin duda muchos ciudadanos llegamos a los partidos porque sus ideas nos encantan, nos identificamos plenamente con ellas, con sus valores, sus programas y nos adherimos. Otros posiblemente se acercan a los partidos y no solo con el nuestro pasa, y lo han visto como el instrumento para escalar”, señaló Guevara en entrevista con canal 12.

La exdiputada cree que el FMLN cometió un “error de apreciación” al dar espacio a una figura que nunca compartió los principios efemelenistas y, por el contrario, se ha convertido en un personaje que mantiene un ataque permanente contra el partido de izquierda más exitoso en la historia del país.

“En el caso del señor exalcalde no llegó a la política por otro lado, sino que por nosotros, posiblemente en eso cometimos un error de apreciación, de apoyar su modelo que no era plenamente identificado, pero su propósito quedó claro”, manifestó Guevara.

También puso el caso de GANA, que ha tenido que renunciar a sus colores para darle entrada a Bukele como candidato presidencial y posiblemente sus dirigentes ni siquiera puedan subir a la tarima donde sube el exalcalde en sus eventos de campaña, afirmó. Sobre las elecciones presidenciales, Guevara llamó a la ciudadanía a reflexionar de forma serena sobre todos los logros que se han obtenido en estos años de gobiernos efemelenistas y el peligro de una reversión en manos de administraciones con signo de derecha.

Recordó la coordinadora adjunta del FMLN la ampliación de la cobertura en la red de salud pública con la construcción de unas 450 unidades de salud en apenas 9 años, que igualan la cantidad que se habían edificado en toda la historia.

También destacó el apoyo a los sectores vulnerables en el tema educativo con la gratuidad y paquetes escolares y uniformes, acceso a energía eléctrica, agua potable y tecnología, entre otros logros. “Yo les invito a que comparen la experiencia de nuestros candidatos, Hugo Martínez y Karina Sosa, la seriedad de un partido debidamente instituido, la transparencia y el beneficio a las grandes mayorías sin andar midiendo colores, la capacidad de unir y concertar, como vocación del Frente, estas son las cosas que deben pesar para tomar una decisión”, destacó la dirigente de izquierda. Sugirió a sectores inconformes que no se inclinen por un voto emocional que pasa por alto los avances obtenidos en estos dos gobiernos. “No es un dolor personal, un resentimiento personal el que debe movernos al voto, sino el compromiso con la generalidad, con el país”, destacó.

Guevara puso en entredicho las estrategias de otros candidatos como Bukele, quien ha demostrado con su actuación en los últimos meses, con su confrontación abierta y simultánea utilización del sistema de partidos, que no es la mejor solución para el país.

“Quien destruye la casa a la que llega, como un comején destruye la madera, no traerá nada bueno en el futuro, ni para sí mismo ni para los demás”, advirtió.

La dirigente manifestó que la movilización que están desarrollando a nivel nacional les da confianza de que el partido hará un buen papel en la elección presidencial a celebrarse en tres meses. “Llegada la verdadera y última encuesta del 3 de febrero, ahí vamos a estar, primero Dios y el pueblo, para garantizar que este país sigue avanzando, que no retrocede como el cangrejo”, sostuvo.

Guevara consideró que la aseveración de que “el FMLN abandonó a la gente”, propalada por ciertos grupos descontentos con el partido y que, en un buen número han sido atraídos por la candidatura de Bukele, parte de una lectura imprecisa de la realidad.

“Cuando esa frase sale tiene que ver con inconformidades de expectativas: alguien tenía necesidad de un empleo creyendo que porque estamos en el Gobierno podíamos dárselo y no lo tuvo, pues entonces se considera abandonado, pero si le preguntan a las mujeres que paren todos los días en este país, y que hoy en día el 99 % lo hace bajo atención médica, esas mujeres no están abandonadas”, comparó.

Igual ocurre con el sector campesino que, con el apoyo del Gobierno, hoy produce más del 90 % de los frijoles que se consumen en el país y ya no hay necesidad de comprárselos a Etiopía. “Pero si por algún error, si en el DUI dice que es estudiante y no agricultor, y por casualidad no le dieron (el paquete agrícola), esa persona se molesta y dice ‘me abandonó el partido, de qué sirve que yo sea agricultor’”, ejemplificó.

Para Guevara, se trata de críticas reales que ilustran las dificultades naturales de un pueblo que se está levantando de un pasado tremendo donde sus derechos no eran reconocidos ni para los jóvenes, ni para las mujeres, ni para los campesinos ni las víctimas de la delincuencia.

“No hay abandono, pero falta mucho por hacer y eso es lo que esa frase refleja. Sin embargo, lo que falta por hacer no lo puede hacer ni GANA ni ARENA ni Vamos, eso solo lo puede hacer Hugo (Martínez) y el FMLN”, añadió.

Sobre el financiamiento de campaña, afirmó que el FMLN es transparente en ese punto y que un 90 % de sus donantes son trabajadores. En el caso de ARENA, es conocido el apoyo que reciben de grandes empresarios, pero en cuanto a la propaganda de GANA, es incomprensible que esté gastando más que el resto cuando ese partido tampoco ha gozado en el pasado de demasiados recursos financieros, dijo Guevara.

“Nuestro esfuerzo de autogestión es el que nos ha dado a lo largo de la vida la libertad de defender los valores, principios y programas que proclamamos, porque no le debemos favores a ningún pull de empresas que vengan a decirnos ‘queremos privatizar el agua, queremos la minería’”, sostuvo la dirigente del FMLN.