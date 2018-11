Refugiados: hambre y temor en fronteras internacionales

César Ramírez

El domingo 25 de noviembre 2018 aconteció un evento histórico que irrumpe en la frontera entre México y Estados Unidos, en el cual varios cientos de emigrantes en territorio mexicano intentan llegar al cruce fronterizo con Estados Unidos, pero son repelidos con gases lacrimógenos y balas de goma.

En África cientos de emigrantes intentan saltar la valla fronteriza de Ceuta, que es una barrera física de 8 kilómetros entre la ciudad autónoma de Ceuta y la zona neutral que separa España y Marruecos, en aquella zona quienes intentan acceder son los subsaharianos, solo en el año 2018 se reportan 16,872 inmigrantes irregulares que llegaron a las costas mediterráneas en España. ¿De qué huyen? Del terrorismo, hambre, etc., afirman algunos que vivieron en Camerún.

Otros refugiados llegan a Grecia de Afganistán, Irak, de los países denominados la primavera árabe: Libia, Siria, Iraq, naciones con el sello de la guerra exterior contra sus territorios, las causas son las mismas: temor a la guerra, persecución religiosa, hambre… etc.

Existe un discurso político sobre la emigración, el cual trata en esencia de negar todo derecho y calificar a los emigrantes como “no personas”, con un significativo desprecio a su vida, familia, causas que motivan su periplo continental, etc, en esencia la descalificación es un argumento perverso que les criminaliza, olvidando las causas en un mundo globalizado que así como cierra sus fronteras extiende la violencia contra los pueblos que sufren la tiranía económica, existe una deshumanización en todo nivel donde la vida de estas personas no importa, tampoco su futuro.

¿Es importante distinguir entre el emigrante económico y el refugiado genuino? La respuesta es un amplio discurso a favor y en contra; en realidad también el hambre, la falta de oportunidades, la corrupción galopante de poderosos sectores económicos enquistados en los gobiernos locales causa la miseria humana y mata inocentes, no solo la violencia de nueva generación de los terroristas narcotraficantes, sus agrupaciones ilícitas, su extorsión a los trabajadores, etc., ambas causan resultados parecidos, sin olvidar que alrededor del fenómeno de los refugiados existe una mano criminal encargada de conducirlos, cobrarles o venderles a otro traficante… oh cadena infame y diabólica de dolor contra los pobres.

También en el caso de los centroamericanos, es visible una maniobra política por su explícita exposición, que termina favoreciendo a los que desean muros artillados, criminalización de los emigrantes o cierre de fronteras indefinidas…

