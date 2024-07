El Salvador en los discursos de Donald Trump

César Ramírez

Después de las palabras del candidato presidencial republicano de Estados Unidos, donde convierte a El Salvador en exportador de criminales y además calificar de “Gente Estúpida” a sus gobernantes (merecido por cierto), permanece la sombra de una imagen degradada de los salvadoreños residentes en Estados Unidos, los miembros del TPS, soñadores, indocumentados o jóvenes estudiantes en la nación del norte etc. ahora son convertidos en productos del nuevo modelo de “exportación de criminales”… muy parecido a la propaganda nazi en los años treinta.

El manejo de los medios de comunicación de la administración inconstitucional de Nayib Bukele, ha creado esa figura del “gobierno perfecto” con el soporte poderoso de la represión contra los terroristas de los grupos del crimen, la represión con mega cárcel, el régimen de excepción permanente, violación de derechos humanos (tolerados), abuso de menores en cárceles, abortos de mujeres prisioneras, muertes de ciudadanos en custodia del Estados etc. pero ésta administración favorece la corrupción de sus fieles acompañantes y promueve en sus comunicaciones a la nación más segura del hemisferio, impulsa al presidente más cool del mundo, exalta la reducción de la delincuencia en un 73% o más… no obstante los medios de prensa independientes han denunciado la liberación de los líderes de las poderosas agrupaciones terroristas MS 13 y M 18, los líderes no fueron extraditados cuando la justicia de Estados Unidos los reclamó y cumplían prisión, pero fueron sorpresivamente atrapados en México y en Estados Unidos, eventos que ratifican el “secreto a voces” de un acuerdo del Gobierno con las agrupaciones terroristas, ese lado oscuro ahora no es una “desinformación de la oposición”, ni invento de los medios de prensa, tampoco delirio político de ciudadanos democráticos etc. puesto que la proclama de ese acto lesivo (enviar convictos) llega del candidato presidencial republicano Donal Trump en la Convención Nacional Republicana, transmitida en televisión nacional, en la máxima hora de audiencia, de costa a costa etc.; una acusación insospechada, puesto que a nivel nacional y regional se vendió la idea que los republicanos eran “partners” “referentes” o “compadres” de aventura política; esa afirmación movió el tablero nacional e internacional por la inesperada afirmación; no obstante si había alguna duda, el 20 de julio de 2024 en el discurso de Michigan, el candidato republicano reiteró la afirmación: (la administración Nayib Bukele) “Están dejando a sus criminales en los Estados Unidos de América y no vamos a soportarlo más. Gente estúpida”, dijo Trump.

Los argumentos de Trump son los mismos de su campaña anterior, los emigrantes son criminales, violadores, narcotraficantes, son el mal de Estados Unidos, lo cual es una falacia, un infundio, una calumnia contra las nacionalidades de todo emigrante, pero en nuestro caso al igual que los juicios masivos locales, allá la sentencia es masiva y definitiva, muy grave el panorama, puesto que no existe defensa de los inocentes… tanto allá como acá.

El futuro de los emigrantes salvadoreños es triste, no todos son producto del “supuesto” modelo de exportación de criminales, ese infortunio correspondería solo a la dictadura del bukelato, pero el resto de los emigrantes son inocentes, son expulsados económicos, son nuestros compatriotas, son familia que solo busca un trabajo digno para enviar remesas a sus hijos.

Fragmentos del discurso de Donal Trump (fragmentos)

Convención Nacional Republicana 18 de julio 2024

“Hay un país, y me gusta mucho, el presidente tiene mucha popularidad por ser un buen pastor de su país; su criminalidad está bajando (…) y vengo leyendo hace dos años y dijimos: “vamos a ver de que se trata” y me di cuenta que no los está entrenando, sino que envía a estos tipos criminales, traficantes, reclusos a Estados Unidos. Él no lo dice y trata de convencer a todos de que hace un trabajo maravilloso.

“Bueno el no hace un trabajo maravilloso” remarcó. La nación 19JUL024 (AP, AFP y Reuters)

20 de julio 2024 Michigan La Hora. GT

“Así que El Salvador es interesante, porque conozco al presidente… y ha estado recibiendo esta gran prensa. No está trabajando, los está dejando en los Estados Unidos y su tasa de criminalidad, su tasa de asesinatos ha bajado 72%, 73% y subiendo”

“Están dejando a sus criminales en los Estados Unidos de América y no vamos a soportarlo más. Gente estúpida”, dijo Trump.

