Bukele ordena denunciar al presidente del COENA por hurto y estafa 

El presidente de la República, Nayib Bukele, ordenó la noche de este jueves al Ministro de Defensa Francis Merino Monrroy que prepare e interponga una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Gustavo López, Presidente del COENA.

El mandatario acusó públicamente a López por el hurto de cargamentos de armamento de la Fuerza Armada de El Salvador, así como por estafa agravada a la institución Castrense.

La acusación y orden fue dado a conocer en redes sociales que inmediatamente recibió la respuesta del titular de Defensa: «Está bien Señor Presidente, se le dará cumplimiento a su orden».

«Me tiene sin cuidado. Lo único que me da a entender es que mi persona es esa piedra en el zapato. Siempre he llamado a buscar armonía y comunicación, acuerdos para con el país. Pero sencillamente no somos sumisos cómo serán otros partidos políticos», respondió Gustavo López ante los señalamientos.

En una democracia hay pesos y contrapesos, y que el Presidente Bukele no le salen las cosas como él quisiera de manera autoritaria.

La acusación del Presidente Bukele se da, luego que el Presidente de ARENA dijera en un medio televisivo que los 91 millones que el mandatario ha pedido, en calidad de préstamo para financiar la fase dos del Plan Territorial es para hacer propaganda electoral a Nuevas Ideas.

Sobre la acusación del presidente Bukele, López agregó «Son imposibles basados en los diferentes controles que tienen a nivel internacional y local. Nosotros si le hemos suministrado diferentes equipos al Ministerio de la Defensa y la FGR y muchas instituciones del Estado. Pero que nosotros no nos vamos a apropiar… me parece que mejor vaya preparando otros 50 mil dólares», dijo el dirigente arenero, haciendo referencia a la posibilidad de interponer una demanda contra el mandatario por difamación.

No obstante, aclaró que esperará que la institucionalidad funcione en este señalamiento. El presidente del COENA ha sido criticó a las diferentes medidas de seguridad que realiza el Presidente Bukele. Además este fue desconocido como liderazgo por parte de Bukele semanas atrás.