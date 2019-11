Cuatro policías detenidos por exceso en el uso de la fuerza 

@DiarioCoLatino

Cuatro agentes de la Policía Nacional Civil fueron detenidos en la ciudad de Santa Ana, luego de haber golpeado a un hombre, quien ya se encontraba esposado. Los hechos fueron grabados por un ciudadano, y fue viralizado en las redes sociales.

El suceso habría ocurrido en el sector II de la colonia El Progreso de la referida ciudad, en horas de la mañana del pasado 6 de noviembre. En las imágenes, difundidas en redes sociales, puede verse como en reiteradas veces los policías propinaron puntapiés al sujeto en su rostro y tórax y se paran encima de su cabeza cuando este ya se encontraba esposado.

Según trascendió, de forma extraoficial, el hombre fue identificado como Fernando José Sosa Castro, de 20 años de edad. Mientras los agentes fueron identificados extraoficialmente como Ana Lucía C. C., Neftalí Ulises M. L., Mario Ernesto J. R. y Jorge Vitelino C. G., todos destacados en el sistema de emergencias 911 de Santa Ana.

El director general de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, se pronunció sobre el hecho en su cuenta de Twitter: «Los agentes involucrados en el abuso y exceso de fuerza policial, ya están capturados y serán procesados por los delitos de lesiones e incumplimiento de deberes. No toleraremos violaciones de derechos humanoa».

El jefe policial, no obstante, confirmó haber ordenado la captura de dos de ellos, de los otros dos policías dijo que «están por ubicar».

15 detenidos en Soyapango en operativo casa segura

La Policía Nacional Civil reportó la captura de 15 personas, acusadas del delito de hurto de servicios básicos, durante un operativo Casa Segura realizado simultáneamente en las colonias Las Margaritas y Las Cañas, de Soyapango, así como en Jardines de San Bartolo, en el municipio de Ilopango.