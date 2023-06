Bukele no entiende “la molestia” de la oposición por la reducción de municipios y diputados

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El presidente de la República, Nayib Bukele, dijo que “era absurdo” que el país tuviera 262 alcaldías, por lo cual se tomó la decisión de reducirlas “de una manera técnica y bien pensada”, de paso se redujo los diputados de la Asamblea Legislativa a 60. En su discurso, vertido en la colocación de la primera piedra del “nuevo hospital Rosales”, Bukele, dijo que no entendía “la molestia” de la oposición respecto al tema.

Con la reforma al Código Electoral y la reducción de diputados a 60, también se eliminó el sistema de residuos y se dejó el sistema de cocientes. “No tiene sentido que un diputado entre (a la Asamblea) con 3 mil y el otro no entre con 30 mil. Ahora ellos (oposición) alegan que esto se está haciendo de una manera para concentrar el poder, pero yo les pregunto: ¿A caso la ley dice que los votos de Nuevas Ideas valen el doble o qué a Nuevas Ideas va a costarle un diputado menos votos?”, cuestionó el mandatario.

Bukele sostuvo que la ley, es decir, la reforma al Código Electoral que reduce la cantidad de diputados “lo que dice es que todos los votos valen lo mismo, ´pero y que ahora sube el número de votos necesario para una diputación´, sí, pero también para Nuevas Ideas; es decir, no es que a Nuevas Ideas le bajó y a Arena le subió el costo, sube para todos”, destacó el mandatario.

Bukele ejemplificó que si en un departamento habrá 10 diputados y hay medio millón de votos cada candidato costará 50,000 votos; es decir, que cada candidato debe llegar a ese número para agenciarse con su curul.

“Yo no entiendo esa molestia o ese discurso de que (las reducciones) es para concentrar el poder porque las elecciones no se han realizado, ¿cómo es que ya tienen el resultado?, ¿por qué piensan que las elecciones ya se hicieron si ellos pueden sacar más votos que Nuevas Ideas o no?, ¿no dicen que tienen el apoyo del pueblo?, ¿no dicen que estamos haciendo mal las cosas?, ¿no dicen que el pueblo está enojado con el gobierno?, ¿no dicen que el pueblo está enojado con los diputados?”, cuestionó el jefe de Estado.

“¿Quieren ganar la diputación?, perfecto ¿qué tiene que hacer?, ir a conseguir el voto del pueblo, si usted tiene el voto del pueblo, tiene la diputación si no, no, regalada no hay”, añadió el mandatario durante su discurso de colocación de la primera piedra simbólica del “nuevo hospital Rosales”.

Sobre la reestructuración municipal, el jefe de Estado recordó que no hay necesidad de cambiar el DUI, contratos, las tasas municipales o los impuestos porque cada distrito (actualmente municipios) sigue con la misma reglas, leyes y ordenanzas que tenía. “Cómo va a ser una alcaldía para gobernar varios distritos; como hace San Salvador, los impuestos no son iguales en la San Benito que en la Iberia. O sea, dentro del distrito hay zonas, ahí está la Zona Rosa, por ejemplo, que tiene su propia legislación dentro del distrito 3”, informó Bukele.

El mandatario planteó que el país pasará de 3,000 funcionarios a 500 y sin contar los cargos de confianza, gerente, secretario municipal, gerente legal, CAM, mercados etc; todo eso se va a reducir, entonces vamos a pasar de ahorrar prácticamente una decena de miles de plazas de confianza, no el que recoge la basura o el jardinero, no, sino plazas de confianza”

“Ahora van a haber mejores alcaldes, más fiscalización por parte del Estado y, además, no vamos a votar esos miles de millones de dólares que se lo robaron como se hacía antes y vamos a tener a más municipios, más viables y con más posibilidades de desarrollo, yo no sé quién se puede oponer a eso”, cuestionó Bukele.

Lo que el gobierno y Nuevas Ideas aprobaron es reducir las posibilidades de otros candidatos de oposición que buscaban gobernar en un municipio. Por ejemplo, en Mejicanos sus habitantes están molestos e insatisfechos con la administración de Nuevas Ideas, por lo cual su adversario directo y que tenía posibilidades de recuperar la comuna era Simón Paz, pero dicho municipio pasó a conformar San Salvador Centro. Uno de los candidatos para gobernar ese municipio será Mario Durán, de Nuevas Ideas.

Bukele afirmó que las tradiciones en los distritos seguirán igual; “el hecho de ponerle nombre genérico (fue) por la identidad, si nosotros, por decir algo, hubiéramos unido los municipios de Ilopango y Soyapango, y le hubiéramos puesto a todo Soyapango, Ilopango hubiera perdido su identidad y hubiera pasado a ser parte de Soyapango; pero al ser San Salvador Este, la gente no va a decir ´yo soy de ´San Salvador Este´, siguen siendo de Soyapango o Ilopango”.

“Como dicen, si hay algo que está funcionando no hay que cambiarlo, pero por lógica entonces si algo no está funcionando hay que cambiarlo, confíen en nosotros que este es un buen cambio y ustedes lo verán a partir del primero de mayo de 2024 cuando inicien a funcionar las 44 alcaldías”, concluyó Bukele.

Justamente estos cambios se harán efectivos hasta mayo de 2024, cuando las nuevas autoridades tomen posesión. La Asamblea Legislativa tendrá solo 60 diputados, y habrá 44 alcaldes a escala nacional.