Bryan Tamacas se une a los legionarios tras su salida de Alianza

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Las bajas de los clubes nacionales previo al inicio del torneo Clausura 2023 siguen, es el caso del club capitalino Alianza FC, quien anunció que el lateral derecho Bryan Tamacas no irá más con el campeón en el torneo Clausura 2021, ya que como comunicó el jugador a través de sus redes sociales, buscará oportunidades para unirse a los legionarios. El jugador será la baja número cuatro que el equipo de Eduardo Lara afronta.

“muchas gracias al club, a la junta directiva por confiar en mí y permitirme cumplir mi sueño de jugar en Alianza. Contento por lo que logré en esta gran institución, por los compañeros con los que compartí, por los amigos que me llevo y siempre les desearé lo mejor a cada uno de ellos. Me voy buscando la oportunidad de jugar afuera una vez más”, escribió Tamacas “Agradezco a la afición que estuvo partido a partido en el estadio alentado y me exigió cuando se debía. Siempre fueron para dar lo mejor de mi. Desde ahora soy un aficionado más queriendo que todo les salga bien y sigan cosechando títulos y alegrías”, expresó el jugador.

El club paquidermo señaló que el equipo y el jugador llegaron al acuerdo para que Tamacas no continúe con los capitalinos, ya que “se marcha al fútbol extranjero”, por ello agradecieron el profesionalismo que mostró en su permanencia con Alianza.

El ahora ex lateral del equipo paquidermo se unió al cuadro capitalino en el Apertura 2020, sumó tres títulos con Alianza, entre el campeonato del mismo año, el del Apertura 2021 y el Clausura 2022. Además, ha vestido los colores de Marte Soyapango, posterior los de FAS, Santa Tecla y luego la camiseta de Alianza. El jugador saldrá por segunda ocasión del país para militar en un equipo extranjero tal y como lo hizo en 2019 que se unió por meses al Sportivo Luqueño del fútbol paraguayo.

El estado de Alianza. Tamacas es la cuarta baja del equipo, sumado a Camilo Delgado, Víctor Landázuri y Nelson Bonilla, quien volvió al fútbol de Tailandia. El equipo se despidió en los cuartos de final cuando Platense lo eliminó, y no pudo concretar el tricampeonato, pero se prepara para el Clausura 2023. A parte de las bajas, la directiva de los albos presentó a Eduardo Lara como nuevo estratega; sin embargo, hasta la fecha no sumó ninguna incorporación.