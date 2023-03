Bomberos denuncian falta de equipo adecuado y otros insumos

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Un grupo de miembros del Cuerpo de Bomberos señaló que la institución atraviesa por una situación muy crítica, debido a la falta del equipo necesario en estos primeros meses del año, donde han sofocado una gran cantidad de incendios, pues se ven obligados a prestarse unos con otros los Equipos de Protección Personal (EPP) porque las tallas de los existentes son demasiado grandes e imposible de utilizarlos.

Los bomberos denunciaron que la protección de quienes se dedican sofocar incendios no es atendida por el gobierno, porque todo se queda en la propaganda gubernamental, sin tratar la situación crítica de la institución.

“A nivel nacional hay necesidad de ocupar el Aparato de Respiración Autónoma, nos están matando poco a poco, en otros momentos han dicho que si un bombero no tiene todo el equipo completo no puede entrar a un incendio y por qué hoy si, no entiendo tanto silencio por parte de la administración”, expresó uno de los denunciantes.

Dijo que la propaganda del gobierno es totalmente opuesta a la realidad de los bomberos, porque en cámaras dicen contar con todo el equipo necesario, pero los EPP son tallas 5, 6, 7 y hasta 8XL que nadie usará, por lo cual se están pudriendo en las bodegas o en las diferentes secciones.

“La situación es muy crítica en la institución, en los locales hace falta papel higiénico, azúcar, escobas, trapeadores, entre otros; también los insumos de alimentación están vencidos. Bomberos está pasando el peor momento de su historia, unos con otros se prestan su equipo para ir a atender las emergencias”, reiteró.

Sin embargo, el director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, indicó que cuando el presidente de la República, Nayib Bukele inició su gestión, la institución contaba con un promedio de 300 bomberos operativos, ahora están rondando los 1,000. Según Solano, el equipo completo individual para que cada bombero pueda enfrentar un incendio tiene un valor de $16,000, y actualmente, el personal sí cuenta con la indumentaria y herramientas profesionales requeridas para su trabajo, el cual cumple los estándares internacionales, es resistente al fuego y protege las vías respiratorias del bombero.