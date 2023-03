La forma actual de hacer política y gobernar es con miedo: Claudia Ortiz

Samuel Amaya

La diputada por el partido VAMOS, Claudia Ortiz, dijo en el programa radial “A Primera Vista”, de la 106.9 FM, que la sociedad está cayendo en una espiral de silencio, pues tiene miedo de criticar y de señalar. “Nos están gobernando con miedo”, dijo.

Esto tomando en cuenta que “los troles” atacan cuando se hace algún tipo de cuestionamiento hacia el Gobierno. En ese sentido, la legisladora planteó que hoy en día, lo que se ve “es la violencia y el miedo” como una forma de hacer política y de ejercer el poder. “Es una vieja receta autoritaria. Me pasa a mi porque opino y porque tengo un rol público, pero cualquier ciudadano que quiera poner una denuncia, que quiera emitir su opinión o una crítica en sus redes sociales, todos tienen temor de que le caigan los trolls. Tenemos que perder el temor, este es el momento de la verdad y de la razón, estamos por llegar a un momento donde va a ser decisivo”.

“Podemos tener miedo, pero eso no nos va a salvar, el silencio no nos va a salvar, porque nos quedemos callados no significa que esto va a mejorar, lo que va a ser que mejore es que más personas expresen su sentir, que las comunidades se organicen por todas las vías que sean necesarias”, destacó Ortiz.

La funcionaria dijo en el programa radial que la población organizada debe exigir sus derechos y debe hacer valer su voz, “el silencio es cómodo y tal vez nos da cierta seguridad en un momento, pero en el mediano y largo plazo es seguir manteniendo esta situación y ponerla peor, es ir cavando nuestro propio destino; si mantenemos esa actitud de silencio y de sumisión. Realmente, el poder le tiene miedo a la gente, le tiene miedo a la verdad y a lo que es correcto”.

Sobre el papel del oficialismo, Ortiz planteó que la Asamblea dice que sí “a todo, en automático (al Ejecutivo)”. Agregó que la gente esperaba que la política se hiciera diferente, “pero se ha vuelto algo predecible porque no hay debate”.

La parlamentaria destacó que la Asamblea es precisamente el centro de la política nacional y de los sucesos que pasan en el día a día, “muchas de las situaciones que vivimos hoy en día es porque la Asamblea Legislativa lo ha permitido, una Asamblea genuflexa al poder del Ejecutivo”.

Por ejemplo, Ortiz consideró que la Ley Bitcoin, quitar el FODES, los préstamos sin análisis no se habrían aprobado con una correlación diferente en la Asamblea Legislativa.