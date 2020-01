Becarios salvadoreños se encuentran bien de salud y no serán repatriados

El gobierno de Nayib Bukele reiteró el apoyo a los salvadoreños becarios que permanecen en la República Popular China, por lo que sostuvo un encuentro con los padres para informar sobre su estado de salud.

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

Fuera de peligro. “El presidente Bukele ha puesto a la orden y como prioridad el manejo, tanto interno como preventivo, para atender y asegurarnos de que cada una de sus hijas y de sus hijos, que se encuentran en China, estén a salvo”, afirmó la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill, ante la emergencia que enfrenta el Gigante Asiático con el coronavirus.

La canciller de la República se reunió con los padres de los más de ochenta becarios que se encuentran en China Popular, con quienes externó que está en permanente contacto con los estudiantes para conocer su situación en sus respectivas ciudades y está dando seguimiento a sus necesidades. Situación que es confirmada por los mismos estudiantes becarios, quienes han dado a conocer que están bien de salud y acatando las recomendaciones de las diferentes autoridades escolares y de salud de China.

La Embajada de la República Popular China en El Salvador confirmó que los estudiantes becarios en China se encuentran “sanos y salvos”. En la República Popular China hay más de ochenta becarios salvadoreños, sin contar los cerca de doscientos salvadoreños que residen en las principales ciudades de dicho país. Hasta el momento, no se ha autorizado ni se está ejecutando la medida de repatriar a todos los estudiantes salvadoreños en China, sino que permanecerán en su lugares de estudio acatando las recomendaciones; la gran mayoría de ellos se encuentran en la capital, Beijing.

Recientemente, el presidente Bukele aseguró que los becarios salvadoreños están en contacto, a través de Cancillería salvadoreña. “Todos nuestros becarios están bien y no hay nadie ni siquiera que se tenga sospecha de contagio, se están tomando las medidas para que no vayan a contagiarse. Sí hay tres salvadoreños en el epicentro de la provincia de Wuhan; es relativamente fácil no contagiarse, tomando las medidas, por lo que nosotros estamos tomando estas medidas”, explicó el presidente.

Sobre esta epidemia, el gobierno chino informó que otorga gran importancia a la situación y se ha construido un sistema de prevención y control integral y de múltiples niveles concentrado en la ciudad de Wuhan, lugar donde surgió la enfermedad y la provincia de Hubei. Este trabajo preventivo va desde la localidad hasta el gobierno central. El presidente Xi Jinping aseguró el pasado lunes que los intereses de la población constituyen una prioridad en la ardua batalla actual de prevención y control contra el brote de neumonía provocada por el nuevo coronavirus. Además, pidió unificar esfuerzos junto al pueblo para combatir esta epidemia.