Beatlemania tradición para los fans

@SAmigosCoLatino

Beatlemania! el Show que se ha vuelto una tradición de la productora Promusica, presenta por 7° año el concierto homenaje dedicado a los genios de Liverpool, The Beatles, reviviendo la esencia de sus más grandes éxitos en un memorable show con más de dos horas de música en vivo.

Este año el show se divide en tres sets de 12 a 15 canciones, 2 de estos enmarcan la carrera de The Beatles de principio a fin, pasando por temas populares como She Loves You, Hey Jude, Help, A Hard Day’s Night, Can’t Buy Me Love, también por temas para los más fanáticos y conocedores como I Saw Her Standing, Twist and Shout, While My Guitar Gently Weeps, Something entre otras, el tercer set le rinde homenaje a la faceta solista de cada uno los miembros de la legendaria banda inglesa, temas que van desde “Imagine” de Lennon, “No More Lonely Nights” de Paul, hasta “Got My Mind Set On You” de Harrison entre muchas más.

Es por ello que músicos salvadoreños fieles fanáticos de The Beatles y de trayectoria en la escena nacional suman sus talentos para rendir el mejor homenaje a la mejor banda inglesa de todos los tiempos, los músicos encargados del homenaje son: Ever “Chiwi” Guerrero (Voz), Hugo Olano (Guitarra y voz), Juan Carlos Cordón (Guitarra y voz), Moisés Anaya (bajo), Emi Miranda (batería) y Josué de la O (Teclado).

“Beatlemania! Es un proyecto que inicio en 2013 y se volvió un show temático, el cual ha crecido año con año, en 2017 creció tanto la aceptación que lo trasladamos a el Teatro Presidente. Cada show además de ejecutar parte del amplio repertorio de éxitos se le agrega un extra, que puede ser desde un disco en especial o conmemoración de algún lanzamiento, este año vamos más allá de The Beatles y se tocarán los éxitos que hicieron como solistas los cuatro genios, quienes ya fuera del grupo hicieron cosas impresionantes, afirma Christian Portillo, representante de Promusica.

“Estamos muy emocionados de poder realizar por 7° año consecutivo este show homenaje a The Beatles, es un trabajo constante que va desde la selección de temas, el plus que le damos cada año, ensayos, probar nuevos temas, nos preparamos poder ejecutar un concierto a lo grande de una de nuestras bandas favoritas, especialmente esta edición que rendimos homenaje a la faceta solista de los cuatro Beatles. Afirma Hugo Olano, guitarrista y una de las voces del especial.

Sobre el evento:

Beatlemania! se llevará a cabo mañana 22 de junio a las 7:00pm en las instalaciones del Teatro Presidente, entradas $10 Lateral, $15 Preferecial y $20 VIP, a la venta en los quioscos Todoticket de multiplaza, El Paseo y Metrocentro, y en línea Para Mayor Información ver evento en Facebook PROMUSICA.