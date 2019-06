Informe de ACNUR estima aumento de personas refugiadas en el mundo

Gloria Silvia Orellana

@SilviaCoLatino

El año 2018 cerró con la cifra de 70 millones de personas refugiadas en el mundo, quienes huyen por la guerra, los conflictos internos y la persecusión, informó Marzia Dalto, Oficial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en la conmemoración del Día Mundial de los Refugiados.

“Este no es un escenario muy feliz, porque el número de personas que han sido refugiadas han aumentado en forma bastante dramática, porque en el 2018, se reportó alredeor de 68 millones de personas refugiadas internamente y al 2019, reportamos 70.8 millones de personas, que se encuentran desplazadas forzosamente de sus hogares, dejando sus cosas, sus propiedades y toda su vida, para poder estár en paz”, explicó Dalto.

El ACNUR fue establecido por la ONU con el objetivo de brindar la protección internacional a los refugiados y buscar soluciones viables para resolver esta problemática social. El informe de Tendencias Globales de Desplazamiento Forzado en 2018, y presentado por Dalto, dan cuenta que existen 25.9 millones de personas, a la fecha.

“Sobre el grupo de personas desplazadas internamente, tenemos 41.3, millones de afectados y 3.5 millones de solicitudes de asilo, con un promedio de 27 mil nuevos desplazados diariamente. Esto preocupa un poco, porque es más difícil encontrar países en paz, los conflictos armados internos en el mundo y en Centroamérica la violencia generalizada sigue teniendo un impacto en las personas, y en particular en las personas más vulnerables”, señaló.

Sobre la población infantil y adolescente, la cifra registrada es de cerca de 27, 600 personas, quienes no eran acompañados por adultos o fueron separados buscando asilo de manera individual. El año 2018 reportó un total de 111 mil refugiados entre niñas, niños y adolescentes, que para Dalto es una baja en el porcentaje.

En cuanto a los diez países de donde proceden más solicitantes de asilo en el mundo, tres son latinoamericanos. Estados Unidos fue el mayor receptor de solicitudes de asilo con 254 mil 300 regristradas durante 2018. Entre los solicitantes están Centroamérica y México, que sumaron la mitad de solicutdes totales (54%), hacia Estados Unidos.

En el contexto salvadoreño reportan 71 mil 500 personas desplazadas internamente. De estas más de 19 mil 700 son personas de interés, asistidas por el ACNUR, en el año 2018, estos datos proporcionados por el estudio de caracterización del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (2006 y 2016).

“Planteamos estas cifras del informe y son cifras oficiales de los gobiernos de los países y ACNUR, solo tiene el rol de compilación de las cifras como tal, y las presentan, son cifras conservadoras, pero en tendencias globlales ese 70.8 millones de personas desplazadas forzosamente en el mundo, se compone de un 25.9 millones de personas refugiadas, que son las personas que han cruzado una frontera internacional por tema de persecusión, 24 millones de personas refugiadas bajo el mandato del ACNUR, esto quiere decir situaciones bien específicas, 41.3 millones de personas desplazadas internamente por persecusión que no han cruzado una frontera internacional y 3.5 millones de personas solicitantes de asilo”, manifestó.

Asimismo, señaló que como ACNUR han registrado 36 mil 970 nuevas solicitudes de asilo de ciudadanos salvadoreños en todo el mundo (2018), como cifras preliminares que están sujetas a cambios y que alrededor de 26 mil 379 compatriotas han sido retornadas desde los Estados Unidos y México (2018), en donde el 16.5% son adultos, y el 31% fueron niñas y niños, que afirmaron que la salida del país, fue motivada por la inseguridad y la violencia.

Jorge Álvarez, Oficial de Protección de la Oficina del ACNUR en El Salvador, agregó, que existen 13,6 millones de nuevos desplazados por conflictos o persecución en 2018, que incluye 10.8 millones dentro de su país, que 2.8 millones de nuevos refugiados y solicitantes de asilo. Y de cada cinco refugiados, cuatro viven en países de vecinos a su pais de origen.

“Los derechos de las personas refugiadas y socilitantes de asilo, no pueden ser devueltas forzosamente a un país donde la seguridad o supervivencia esté amenazada, no puede ser discrinada por motivo de raza, religión, nacionalidad, opinión política o grupo social, no lo pueden sancionar penalmente por el ingreso irregular a las personas refugiadas o solictantes de asilo. El ACNUR trabaja con personas refugiadas, personas solicitantes de asilo, personas deplazadas internamente en sus países y personas apátridas (no reconocida por ningún país)”, puntualizó.