UNES y ANDA en contradicción por situación de mantos acuíferos

“No puede faltar agua porque el ciclo del recurso se ha mantenido sin variación durante miles de años”, fueron las declaraciones que han generado inconformidad en la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES).

Luis González, de la UNES, señaló que las declaraciones del presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) sobre que “no hay que alarmar a la población y decir que están bajando los mantos acuíferos”, es negar la existencia del cambio climático. A fin de conocer la ficha diagnostica del que parte el funcionario para emitir dichas declaraciones, miembros de la unidad Ecológica se presentaron en las oficinas administrativas de ANDA, sin embargo, no tuvieron acceso a las instalaciones para presentar su solicitud a la oficial de información. Los empleados alegaron que la persona renunció hace una semana y no podían atenderlos.

“Obviamente, a esta oficina no responde una sola persona, en ese sentido se tendría que operativizar para que haya un encargado para recibir estas peticiones. Es lamentable que este día (ayer) no se nos haya recibido a pesar que tenemos derecho al acceso de la información pública y de petición; es lamentable que no se reciba a la población organizada”, manifestó González.

ANDA y eléctricas negocian

Saldar la “millonaria” deuda por el servicio de energía eléctrica dejada por administraciones anteriores fue el objetivo de la reunión entre el titular de ANDA, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y representantes de las distribuidoras eléctricas. Las entidades acordaron crear un plan de pago para que las distribuidoras tengan claridad sobre cómo será solventada la deuda a corto y a largo plazo. ANDA informó que esta semana hará dos abonos, para reducir la deuda que supera los $120 millones.