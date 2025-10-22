Bases Magisteriales denuncia falta de exámenes radiológicos, TAC y rayos X

Compartir

“Esta situación demuestra que no hay una buena planificación institucional en el área de salud, para prevenir que no se den estos problemas y dejar desprotegidos a quienes cada mes aportan su cuota, ya sea en el ISBM o el el ISSS”

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asociación Nacional de Educadores Bases Magisteriales denunció que los docentes en el departamento de La Paz tienen más de un mes de no estar recibiendo atención en exámenes radiológicos, TAC, rayos «X», además, falta de citas médicas con especialistas como dermatólogos, urólogos, gastroenterólogos, alergólogos, entre otros.

La gremial de maestros mostró su preocupación ante la problemática de retraso en los estudios radiológicos, en estos momentos hay muchos pacientes que deben hacerse TAC, resonancias magnéticas, rayos X, ultrasonografías, pero los proveedores que atienden a pacientes de Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM) manifiestan que no hay monto, cupos o ya terminaron el contrato.

“En algunos casos los pacientes les indican que solo se tiene disponibilidad en San Miguel o Lourdes, pero eso implica un gasto extra para el cotizante que mes a mes da su aporte económico, a menos que se programe una jornada de estudios radiológicos, reuniendo a los solicitantes en un lugar específico y proporcionarle el transporte”, externó Bases Magisteriales.

Asimismo, pidió buscar una estrategia a la brevedad posible para contratar o aumentar el monto a los proveedores que llevan a cabo los exámenes radiológicos y los médicos especialistas, para cubrir la demanda y que los docentes puedan ser atendidas en un periodo prudente de tiempo.

“Pedimos a todos los representantes del sector docente que conforman el consejo directivo del ISBM se pronuncien en favor del magisterio, y busquen las estrategias necesarias para poder cubrir la demanda de estudios radiológicos y citas médicas”, señaló.

Este mismo problema también se está dando en los hospitales de la red pública. Con el cierre del hospital Rosales se saturaron otros centros asistenciales, la principal denuncia de la población es la falta de medicina y citas tardías.

Mientras tanto, los empleados que cotizan mes a mes en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) atraviesan la misma situación, Beatríz Cárcamo, en 2007 fue diagnósticada con lupus eritematoso, en ese tiempo no cotizaba e inicio su tratamiento en el hospital Zacamil, donde un médico reumatólogo la veía cada tres meses y le deja recetas para ir a retirar el medicamento, el cual en muy pocas veces le decían que no había.

“Desde 2011 comencé el tratamiento en el hospital de Especialidades del ISSS. En los últimos cuatro años no me ha atendido un reumatólogo, sino un médico internista, porque mi lupus está controlado y los pocos médicos especialistas de esta área están destinados para atender los casos graves y visitar a los pacientes ingresados”, detalló.

Según Cárcamo, en el área de salud el país está mal, aquí ya no importa si la persona cotiza o no, el servicio es de mala calidad, en el ISSS se debe estar preguntando por teléfono en qué farmacia está el medicamento, en muchas ocasiones han pasado hasta tres meses sin contar con el tratamiento para este tipo de enfermedades crónicas, que, al no tomar la medicina indicada, su salud puede complicarse y llevarle hasta la muerte.

“Conozco personas que tienen lupus y además fibromialgia, la fisiatra le dejó una evaluación con el neurocirujano para descartar otro tipo de complicaciones por los fuertes dolores en el cuello y espalda, pero la cita en especialidades se la programaron en mayo de 2026, dicen que es por la falta de especialistas, pero en vez de atender esto, el gobierno no le toma importancia a la falta de médicos”, enfatizó.

En redes sociales fue publicada otra denuncia más, en el hospital del ISSS Amatepec no hay jeringas de ninguna clase, el personal debe reutilizar las mismas para los pacientes, “es indignante que están haciendo fachada nueva afuera del hospital, pero por dentro faltan camillas, insumos y medicamentos”, destacó.

Además, el Ministerio de Salud tomó a bien retener los salarios de los residentes del hospital Rosales sin previo aviso, alegando que como algunos empezaron a renunciar por el traslado al nuevo Hospital, en lugar de estudiar los casos individualmente les pareció conveniente retener todo sin pensar en los afectados que no han puesto ninguna renuncia, muchos cuentan con ese ingreso para subsistir.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...