Barcelona avanza en la Liga de Campeones de fútbol

22 octubre, 2025

Barcelona, España/Prensa Latina

El Fútbol Club Barcelona cumplió este martes con su condición de favorito al derrotar 6-1 al Olympiacos en la cancha del Estadio Olímpico Lluís Companys, durante la tercera jornada de la Liga de Campeones 2025-26.

Los azulgranas de Hansi Flick, que venían de caer 1-2 en su anterior presentación ante el París Saint-Germain, lograron su segundo triunfo para sumar seis puntos y alcanzar momentáneamente al grupo de líderes invictos de la competición.

Un pase en el área de Lamine Yamal, tras una vistosa jugada, permitió a Fermín López abrir el marcador apenas a los siete minutos de iniciado el encuentro.

Antes de que el árbitro señalara el descanso, el propio López volvió a enviar el balón al fondo de las redes, esta vez tras una asistencia de Dro Fernández.

Los griegos descontaron al 53 mediante un penal bien ejecutado por Ayoub El Kaabi, pero por la misma vía Yamal restableció la ventaja de dos goles para los vigentes campeones de la Liga española en el minuto 68.

Aprovechando la superioridad numérica por la expulsión de Santiago Hezze, el Barca sentenció con par de dianas de Marcus Rashford y la tercera de la jornada de López.

Este martes, tres equipos con pleno de victorias en sus dos primeras salidas buscarán mantener el invicto: Arsenal ante Atlético de Madrid, París Saint-Germain frente a Bayer Leverkusen e Inter de Milán contra Union Saint-Gilloise.  La fecha también acogerá los duelos Manchester City-Villarreal, Borussia Dortmund-FC Copenhague, Newcastle-Benfica y PSV-Nápoli.

