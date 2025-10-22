El Salvador celebra oro de nadadora en Guatemala

San Salvador/Prensa Latina

La afición de El Salvador celebra este martes la medalla de oro obtenida por la nadadora Audrey Deras en 200 metros pecho en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

Convertida en exponente de la natación nacional, la atleta salvadoreña sumó su segundo metal dorado en la cita regional.

Deras registró un tiempo de 2 minutos, 37 segundos y 12 centésimas, superando por casi siete segundos a la costarricense Micaela Mazzari, quien se quedó con la plata, seguida de la guatemalteca Alejandra Alvarado, que se llevó el bronce.

Con anterioridad la salvadoreña se colgó el oro en los 100 metros pecho, luego de ganar plata en los 50 metros de esa disciplina.

Hasta el lunes la delegación cuscatleca sumaba 16 metales dorados y se ubicaba en el cuarto lugar de la tabla de medallas superadas por Guatemala, Costa Rica y Panamá.

Atletas panameños

El Comité Olímpico Panameño (COP) destacó los resultados de sus atletas en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, en particular la prueba de salto largo.

Según el informe, la colonense Nathalee Aranda no solo obtuvo medalla de oro con 6, 22 metros, sino que revalidó su título regional e impuso nuevo récord para este tipo de competencia.

En otros deportes, este fin de semana, Alessandra Aicardi, en Espada Individual, y Jeremy Miranda, en Sable Individual, alcanzaron importantes preseas de plata en sus respectivas modalidades, precisó el COP.

Mientras, en el ciclismo de ruta, Wendy Ducreux ganó la prueba de fondo con tiempo de 2:50:36 en un recorrido de 90 kilómetros (nueve vueltas).

Hasta la fecha el anfitrión Guatemala encabeza el medallero sumando 162 preseas en total, de las cuales 66 son de Oro, 52 de Plata y 44 de Bronce.

En la lucha por la segunda posición, Costa Rica pisa fuerte al acumular 101 preseas totales, con 30 de Oro, mientras que Panamá se mantiene firme en el tercer puesto.

La delegación istmeña ha conseguido 25 medallas de Oro y un total de 66 preseas (21 de Plata, 20 de Bronce), situándose por delante de El Salvador (20 de Oro, 82 totales).

