PENSUM Y CREDO CASTRENSE

POR: JOSÉ GUILLERMO MÁRTIR HIDALGO

Nayib Bukele manifestó un respaldo a su ministra de educación, la Capitana Karla Edith Trigueros, quien obligó a directores de Escuelas Públicas a verificar la apariencia y el saludo de los estudiantes cotidianamente1. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, nombró a la Capitana Trigueros como nueva ministra de educación, el quince de agosto de dos mil veinticinco.

Ella ha impuesto disciplina en las escuelas, exigiendo un cabello adecuado y uniforme limpio a los estudiantes. Su designación ha sido criticada por una gremial de maestros, quien advirtió la posible “militarización” de la educación. Las normas disciplinarias son de “estricto cumplimiento”. En un memorándum, obliga a los directores escolares a recibir a los estudiantes y certificar que lleguen con uniforme limpio y ordenado, con corte de cabello adecuado y que ingresen al centro educativo con un saludo respetuoso. La omisión de estas disposiciones, por parte de los directores, será considerado una falta grave de responsabilidad administrativa.

El Frente Magisterial Salvadoreño expresó que el nombramiento de Trigueros, conducirá a una “lamentable militarización” de la educación. Señala que, es preocupante el incremento de abusos de poder hacia estudiantes y atropellos laborales contra docentes. El memorándum se emitió el dieciocho de agosto y las disposiciones disciplinarias entraron en vigencia dos días después.

Las medidas buscan reforzar la disciplina, el orden y la correcta presentación personal dentro de la comunidad estudiantil2. El memorándum sostiene que, los directores deben ser referentes de disciplina y orden para alumnos, docentes y personal administrativo. El director es un guía activo en la formación de valores.

Con las medidas disciplinarias se pretende reforzar la identidad institucional de cada centro educativo, fomentar hábitos de higiene y disciplina en los jóvenes. La intención del ministerio es, consolidar la imagen de respeto y formalidad en los entornos educativos. Además, promover un ambiente de cordialidad y buena convivencia desde el inicio de la jornada.

Karla Trigueros es doctora en medicina y capitana militar de carrera. Ella participó en el diseño y ejecución del Plan Nacional de Vacunación en la crisis del COVID-19. Las líneas estratégicas que emergen de su mandato son: El enfoque en la disciplina, ya que el orden y la presentación personal son los valores centrales en la educación pública. Restaurar la autoridad institucional, al exigir a directores y docentes ser modelos visibles de comportamientos correctos. Promueve la identidad nacional y valores cívicos por medio de lunes cívicos, himno nacional, saludo a la bandera y ceremonias escolares. Reglamentos y normativas nuevas, así como sanciones por incumplimiento y mayor formalización del control interno en las escuelas. Trigueros proyecta mezclar el perfil militar institucional con la administración educativa.

Bukele respaldó las primeras medidas de la nueva ministra de educación Karla Trigueros3. El mandatario afirmo en su cuenta en X, “para construir El Salvador que soñamos, debemos transformar por completo nuestro sistema educativo”. Agrego, “su misión será preparar a las futuras generaciones a enfrentar con éxito los desafíos del mañana y alcanzar los más altos estándares de calidad, que demandará el nuevo El Salvador que estamos construyendo”.

Debido a su formación militar y a la falta de experiencia, preocupa su nombramiento como ministra de educación4. Esto es un paso más a la militarización de la educación pública, consideraron expertos en la materia, defensores de derechos humanos y sindicatos docentes. A su designación se suma un contexto de intervención de instituciones de seguridad en los centros educativos. Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) han comenzado a brindar charlas sobre comportamientos “adecuados” a estudiantes y han realizado detenciones de menores señalados por tener vínculos con pandillas.

La nueva ministra ha recibido críticas por su falta de formación en el área. Un experto en educación pública explica que, la administración de la política de educación pública requiere mucho más que la capacidad de gestión. Debe tener capacidad de responder a los problemas de deserción escolar, a la política de educación superior y al reto de la educación por tecnologías.

Para el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), la educación militar se caracteriza por valores como disciplina, orden y obediencia. La ministra priorizará la obediencia por todas las cosas, lo que significa una profundización del miedo como política. El IDHUCA resalta la preponderancia que da el gobierno a la participación de la Fuerza Armada en aspectos “cívicos”, revirtiendo el espíritu de los Acuerdos de Paz.

Preocupa los efectos de esta intervención en las escuelas pública y en los derechos de niños y niñas. El nombramiento profundizará las prácticas de vigilancia y acoso instalado dentro de las comunidades y los centros escolares, a partir del régimen de excepción.

IDEOLOGÍA Y EDUCACIÓN

Angelo Broccoli fue un pedagogo y profesor universitario italiano, publica “Ideología y Educación” en mil novecientos setenta y siete5. En dicho libro analiza como la educación puede ser una herramienta de reproducción ideológica, transmitiendo y perpetuando las ideas de la clase dominante. La educación no es una vía neutra, más bien es un vehículo para la transmisión de valores, ideas y visiones que responden a los intereses de las clases dominantes. El sistema educativo tradicional, reproduce y legitima las estructuras sociales existentes. La educación es un instrumento de reproducción social, las ideologías hegemónicas se introducen en currículos, métodos de enseñanza y relaciones pedagógicas, influyendo en la formación de la conciencia de los estudiantes. De forma implícita, la escuela transmite normas, valores y creencias que refuerzan las ideologías hegemónicas. La educación puede llevar a la alienación de los estudiantes, al no permitirles un pensamiento crítico y una conciencia de su propia realidad social. La ideología, al ser internalizada, se convierte en “falsa conciencia” que impide comprender las verdaderas causas de su situación. Broccoli aboga por una educación que permita desarrollar una conciencia crítica en los estudiantes, cuestionando las estructuras de poder y las ideologías dominantes. Una educación liberadora, fomenta la reflexión crítica y la acción transformadora.

IDEOLOGÍA CASTRENSE

La ideología castrense es un conjunto de creencias y valores en el ámbito militar, que se relacionan con la defensa y la seguridad nacional. Sus principales valores son la lealtad, el sacrificio, la humildad, la generosidad, el liderazgo, el compañerismo, la obediencia y el honor. Los valores se inculcan a través de la educación y entrenamiento castrense. La ideología castrense puede influir en la cultura nacional, promoviendo valores como la disciplina, el patriotismo y la lealtad a la nación. La ideología castrense es asociada con movimientos políticos autoritarios o totalitarios como el fascismo. El fascismo enfatiza la disciplina y la obediencia.

La introducción de la ideología castrense a un sistema educativo nacional produciría cambios en el modelo educativo y en la disciplina. Se establecerían reglas de conducta y vestimenta rígidas, volviendo el ambiente escolar más formal y menos flexible. Se priorizaría la obediencia al docente y a la autoridad escolar, en detrimento de la autonomía, el cuestionamiento y el debate. Se valoraría más el producto que el proceso formativo, esto se traducirá en mayor presión por el rendimiento, el uso de evaluaciones referidas a normas y la valoración estricta del tiempo empleado. Y prevalecería la obediencia y la aceptación de la doctrina, restringiendo el desarrollo del pensamiento crítico, la libre expresión y el debate de ideas.

Habría cambio en el contenido curricular. Se exacerbaría el nacionalismo, fomentando una fuerte identidad nacional, un profundo amor por la patria y un enfoque de la historia y símbolos nacionales, desde una postura indiscutible y exaltada. Se incluirían asignaturas militares o de defensa en los planes de estudio. El objetivo de la educación sería formar ciudadanos listos para servir a la nación o a instituciones, por encima de los intereses individuales. Las actividades de aprendizaje, investigaciones y proyectos estarían orientadas hacía temas de seguridad y defensa. Una de las implicaciones sociales es volverse en una herramienta de control ideológico y social, ya que moldean actitudes y creencias a la juventud para garantizar la cohesión social y el apoyo al régimen o gobierno en turno. Además, generaría un gran debate entre quienes valoran la ideología castrense y quienes defienden una educación más humanista. La ideología castrense en educación genera rigidez, alta presión por el rendimiento y falta de espacios para la expresión individual, lo cual es negativo para la salud mental y el desarrollo de la autonomía.

