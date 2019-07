Banco Central apuesta por incrementar exportaciones a Centroamérica

Rosmeri Alfaro

@RosmeriAlfaro

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR) Carlos Paredes afirmó, han solicitado asistencia al Fondo Monetario Internacional (FMI) a fin de identificar oportunidades en Centroamérica para lograr un mayor crecimiento económico.

La región centroamericana posee el segundo lugar en las exportaciones de El Salvador, luego de Estados Unidos, el mayor socio comercial, con una diferencia de $250 millones.

“Estamos muy centrados en la economía local y necesitamos tener realmente una visión más amplia”, expuso el nuevo titular del Banco Central de Reserva, quien puntualizó que han pedido ayuda para hacer un estudio general, que permita entender “qué es lo que entrampa la inversión del sector privado”.

Paredes enfatizó en que la idea del estudio es recuperar el apetito por la inversión, con el adecuado manejo de la liquidez determinando formas o modalidades, para que los recursos puedan llegar al aparato productivo y se movilicen.

“La confianza debe ser recuperada a mediano y corto plazo, se debe dar señales de que El Salvador va a dar certidumbre política a los sectores productivos y generar un ambiente apropiado para llamar la inversión”, manifestó en una entrevista para Diario Co Latino.

Respecto a las condiciones que se deben cumplir para despertar el “apetito de la inversión”, específicamente en el manejo de la reserva, Paredes indicó que deben existir mayores recursos en manos de las empresas productivas y no en manos de la reserva de liquidez, “sin abandonar la prioridad de que el depositante se sienta seguro”, subrayó.

El titular del BCR resaltó que el lento crecimiento en la economía salvadoreña se ha mantenido en los últimos cincuenta años. “En los últimos veinte años la economía no crece más del 2 %, se deben superar algunos mitos de estarle echando la culpa a diferentes gobiernos o partidos políticos, de por qué no crecemos a la altura de otros”, dijo.

Según Paredes, la formación de capital fijo y lograr mayor rapidez en la exportación e importación de productos son aspectos fundamentales, para lograr un crecimiento en la economía.

Cabe destacar que entre las funciones del BCR está el apoyar el comercio exterior de El Salvador para agilizar, centralizar y simplificar los trámites establecidos por ley para el registro, autorización y emisión de los documentos de diferentes instituciones y dependencias del Estado involucradas en las operaciones de importación y exportación.

En otros temas, Paredes destacó la oportunidad de mejorar el Sistema de Cuentas Nacionales. “Deberíamos buscar acercar el año base lo más reciente en su cálculo, para poder mostrarle al presidente una línea base para poder decir: así está El Salvador en estos momentos y con un año de referencia más cercano, que actualmente es 2014”, explicó. Agregó, hay sectores que consideran necesario un esfuerzo mayor por lo que sería uno de los legados de la actual gestión, “Ya hay metodología validada, será de aplicar probablemente algunos ajustes, pero esperamos tenerlo a un plazo mucho más corto”, señaló.

Asimismo, comunicó que no se desdolarizará la economía salvadoreña. “El mensaje a los sectores productivos es que tengan certidumbre de que las reglas del juego no cambian, y a los casi tres millones de salvadoreños que viven en el exterior estén tranquilos, que no habrá cambios o costos que agregar en la transacción en el envío de remesas”, declaró.

Paredes inició funciones en junio, luego de ser juramentado por el presidente de la República Nayib Bukele. Desde que tomó las riendas de la institución, aseguró que ha encontrado buena disposición de los organismos internacionales y de los mercados regulados, los cuales “están interesados en que el Banco los regule conforme a su giro de negocio”.