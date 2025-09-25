Autoridades desmantelan estructura que estafaba a través de medios informáticos

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Este miércoles la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre un caso denominado “Escudo Virtual” en el cual se desmanteló una estructura que extorsionaba, estafaba, hurtaba a través de medios informáticos y lavaba dinero, según informó el fiscal general Rodolfo Delgado.

La conferencia fue vertida por el Gabinete de Seguridad ampliado. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo que a través de la red social WhatsApp iniciaron a aparecer “una gran cantidad de estafas”, donde había diferentes tipos de modalidades con la finalidad de depositar el dinero a una cuenta bancaria. “Esto es una modalidad de la mafia colombiana que no solo afecta a nuestro país, sino que es un mal endémico desde México hasta el cono sur de nuestra América Latina”,

Rodolfo Delgado, fiscal general, sostuvo que estaban ante una organización transnacional con presencia en países como Colombia, Guatemala, Honduras, Venezuela, Ecuador y México. “Desde El Salvador, los criminales engañaban y amenazaban con el objetivo de apropiarse del patrimonio de nuestras familias, valiéndose de ofertas de empleo irregulares, créditos inexistentes, alquileres ficticios, falsas llegadas de maletas a las aduanas salvadoreñas y supuestas inversiones”.

Gustavo Villatoro informó que a raíz de la visita de uno de ellos a El Salvador se abre la operación “Escudo Virtual”. Este ciudadano colombiano aterrizó en Guatemala e ingresó a El Salvador vía terrestre, según él venía a solventar un problema con una cuenta, la cual a propósito había sido congelada para que se presentara y las autoridades proceder a la captura.

Según las autoridades, se ha logrado identificar al menos 540 integrantes de esta estructura, de los cuales 114 han sido detenidos. De estos, 81 son de nacionalidad salvadoreña, dos guatemaltecos y un colombiano.

“Dentro de la pirámide organizacional de esta estructura criminal, de último están las denominadas ´mulas financieras´. Resulta ser un colectivo bastante grande de salvadoreños que sabiendo que no es una actividad lícita, habían prestado su cuenta de ahorros para recibir dinero, ya que la evidencia más grande sobrecae en esta parte”, sostuvo Villatoro.

Rodolfo Delgado sostuvo que, entre enero de 2022 y septiembre de 2025, se presentaron 1,894 requerimientos contra personas que prestaban sus cuentas bancarias para casos de estafa. 1,327 casos se encuentran en la etapa de instrucción, con detención provisional. 300 casos en donde se han procesado con medidas alternas a la detención y hay 267 sentencias condenatorias.

El fiscal general de la República explicó que en el caso «Escudo Virtual» se han obtenido los siguientes resultados: 4,728 casos de estafas y extorsiones individuales entre nacionales y extranjeros, 549 personas relacionadas, entre nacionales y extranjeros. Movimiento financiero ilegal de $6 millones, aproximadamente. Estos bienes se canalizaban a través de cuentas bancarias, remesas y billeteras digitales.

“Muchas de estas cuentas bancarias han sido prestadas por los titulares para recibir fondos y posteriormente enviar los fondos al extranjero. Esto constituye un delito, estas personas también han sido parte de esta estructura criminal y serán puestas a las órdenes de los juzgados de nuestro país. Hacemos el llamado a la población de que no se queden con el engaño, invitamos a que acudan a presentar la denuncia correspondiente”, instó Delgado en conferencia de prensa este miércoles.

