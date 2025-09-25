Líderes ambientalistas de ADES son declarados inocentes por segunda vez

Compartir

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

“Un hito histórico”, así catalogó la comunidad Santa Marta, ADES y las organizaciones sociales, la absolución de los líderes ambientalistas detenidos desde enero de 2023 tras ser acusados por la FGR de un supuesto delito que no pudo comprobar.

Este miércoles 24 de septiembre de 2025, el Tribunal de Sentencia de San Vicente declaró inocentes a los cinco ambientalistas de Santa Marta, quienes eran acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de los delitos de asesinato y asociaciones ilícitas, por un crimen supuestamente cometido durante el conflicto armado.

Es de recordar que a los ambientalistas se les acusó de cometer un supuesto asesinato en 1989. La comunidad organizada señaló durante los 32 meses que estuvieron detenidos que la acusación “sin pruebas” fue montada por la Fiscalía General de la República “en represalia” por la denuncia de Santa Marta y ADES de las intenciones gubernamentales de reactivar la minería metálica.

Este miércoles quedaron absueltos penal y civilmente: Fidel Alas, Alejandro Laínez, José Sánchez. También fueron absueltos penalmente: Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Laínez, Arturo Serrano Ascencio. Aunque fueron absueltos penalmente, Pacheco, Gámez, Serrano y Laínez deberán pagar una indemnización a la familia de la supuesta víctima por daños y perjuicios.

Uno de los jueces señaló que la Fiscalía no logró comprobar ni documentar la muerte de la víctima. Según, se realizaron 8 excavaciones como parte del peritaje forense y todas resultaron negativas. El juez afirmó que “el terreno no fue alterado.”

Sobre el delito de asociaciones ilícitas, el tribunal concluyó que no existieron elementos probatorios suficientes para demostrar el delito. Todos los acusados fueron absueltos también en este cargo. El tribunal ordenó levantar las órdenes de captura. Los líderes cumplían arresto domiciliar desde septiembre de 2023.

El abogado defensor de los líderes ambientalistas, Pedro Cruz, dijo en declaraciones a la prensa que está completamente satisfecho con la resolución emitida por el Juzgado.

“Felicitamos mucho a los procesados, quienes pasaron todo este calvario, estos años injustamente detenidos. Esperemos que las noticias les lleguen pronto”, dijo Cruz.

“Hoy ha triunfado la justicia y la legalidad, hemos ganado por segunda vez este juicio”, externó Cruz. Es de recordar que los ambientalistas ya habían sido sobreseídos de manera definitiva en octubre del año pasado por el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque, pero por maniobras de la Fiscalía, la Cámara Penal de Cojutepeque anuló el fallo y ordenó realizar una nueva vista pública. La cual se realizó a finales de julio de este año.

El abogado Cruz sostuvo que “queda claro” que los imputados “son inocentes”; también queda claro “que siempre hemos tenido razón; las pruebas eran insuficientes, que las pruebas de cargo son irrelevantes prácticamente o no lograban establecer la culpabilidad de ellos y nos vamos satisfechos con la absolución para todos los procesados por todos los delitos”.

Los procesados estaban siendo acusados por asesinato, según la legislación de la época, por asociaciones ilícitas y por privación de dinero. “Están absueltos de todo”.

Cruz espera que la Fiscalía General de la República (FGR) no vaya a apelar otra vez, “que no vayan a ir con que ´la tercera es la vencida´, (porque) también vamos a ganar la tercera, pero esperemos que no”.

Sobre las declaraciones del testigo criteriado que presentó la FGR, Cruz sostuvo que existieron “contradicciones insalvables” del destino, con documentos, con otros datos del proceso, y eso, es lo que prevaleció.

“Nosotros satisfechos con el resultado y, obviamente, contentos de que hemos ganado este juicio por segunda ocasión”. Sobre las diferencias de los jueces con el testigo criteriado, el abogado señaló que, hubo dos jueces que no le dieron credibilidad y uno que consideró que sí, por lo que, ganó la mayoría.

Líderes de la comunidad Santa Marta

Peter Nataren, de la comunidad Santa Marta, dijo previo a conocerse la resolución que se esperaba un fallo donde se ratificara la sentencia que dio el juzgado de Sensuntepeque el año pasado, donde los dejaron absueltos, porque se evidenció que no había pruebas de lo que la Fiscalía General de la República demandaba.

“No hay nada que condenar. Simplemente es un chambre cómo lo ha inventado la Fiscalía y eso es lo que nosotros esperamos que ahora ratifique el Tribunal de Sentencia de San Vicente”, comentó.

Alfredo Leiva, directivo de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES), pidió a la Fiscalía que no apele la decisión del tribunal ni continúe gastando recursos del Estado en lo que califican como una farsa.

“Nosotros aplaudimos la posición del tribunal, porque es lo que hemos esperado desde hace más de dos años, en el que hemos venido demandando la libertad de los compañeros, ya que hasta este momento la fiscalía no ha podido demostrar ni siquiera que el caso existió, mucho menos vincular a los compañeros, y eso nos satisface y celebramos como comunidad de que ahora se cierre”, comentó Alfredo Leiva en las afueras del centro judicial con la comunidad y organizaciones sociales que se hicieron presentes.

Al mismo tiempo, el líder de ADES llamó al Ministerio Público Fiscal a que no apele a la decisión del tribunal y que respete la misma.

