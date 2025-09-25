Potencial Balón de Oro suelto: Kylian Mbappé

Compartir

Madrid/Prensa Latina

Por Fausto Triana

Temprano, como para asegurar un palco en zona preferente, el francés Kylian Mbappé anda hoy suelto en un largo camino hacia el Balón de Oro de la temporada actual.

Kiki, como se le conoce, tiene unos números impresionantes apenas iniciado el nuevo curso: siete goles en LaLiga de España y dos en Champions, lo que convierten al parisino en el jugador del momento, con un guiño a su compatriota Ousmane Dembelé, flamante ganador de trofeo.

Aunque el tema es fuente de controversias, lo cierto es que “mola”, a la usanza española, y mucho. El pasado año, el Real Madrid cayó en una crisis sentimental al no recibir el lauro el favorito de muchos, el brasileño Vinicius Junior.

Polémico y bastante impopular en estadios rivales por su estilo incisivo de juego y gestos, a las ofensas que recibe con frecuencia de corte racial, se sumaron las chanzas y todavía le lanzan balones de playa por su fracaso.

El brasileño se vio afectado al no recibir el Balón de Oro, pero ahora el equipo archirrival de los merengues, el Barcelona, sintió algo parecido al decantarse el premio por Dembelé en lugar del jovencito Lamine Yamal.

Yamal es centro de los memes, al aparecer en rede sociales con un Balón de Playa. Previsiblemente, será objeto de mofas por la afición contrincante de los azulgrana.

Aparentemente ajeno a estas cuitas, Mbappé sigue a lo suyo. Sus estadísticas son impactantes, pero, sobre todo, su nivel de juego. Con Xabi Alonso como nuevo entrenador, parece enchufado, al tomar el liderazgo absoluto de la “casa blanca”, además con mucha movilidad y hasta disciplina en defensa.

El próximo 20 de diciembre, el portento francés cumplirá 27 años y ya exhibe en sus vitrinas el título de campeón del mundo en Rusia 2018 (y jugador revelación) y el subtítulo de Qatar 2022. Además, varios galardones en la Ligue 1 gala.

Le falta, eso sí, triunfar a nivel europeo, en el cual ostenta un segundo lugar en la Champions League 2020. Junto con cumplir su sueño de vestir de blanco algún día, quiere ganar títulos con el Real Madrid.

La contienda en curso será muy larga y exigente. Confiando en que le respeten las lesiones, entre sus retos está el máximo lauro de LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España, además de la codiciada Orejona.

Todavía le quedará la prueba máxima, la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Los franceses poseen una magnífica plantilla, pero lo mismo España. Mucho trecho por recorrer.

