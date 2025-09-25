“El Mágico” González es reconocido como “Hijo Meritísimo” de San Salvador Centro

Compartir

La leyenda del fútbol salvadoreño, Jorge “El Mágico” González, fue reconocido como “Hijo Meritísimo” de San Salvador Centro este miércoles, en una sesión solemne del Concejo de la comuna, realizado en el Complejo Municipal Diego de Holguín, por su trayectoria deportiva y su legado al fútbol de El Salvador.

“Me siento orgulloso de ser salvadoreño, siempre traté de dar lo mejor de mí, como deportista salvadoreño. Le doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de ser futbolista y es un honor recibir esta distinción”, fueron parte de las palabras de González.

El edil capitalino, Mario Durán, entregó la distinción a “El Mágico” González, quien nació en la colonia Luz, de San Salvador, el 13 de marzo de 1958, al destacar por “técnica prodigiosa, visión de juego y una capacidad innata para encantar al público en los graderíos de los estadios, con su estilo único y habilidoso, quien llenó de orgullo a El Salvador y defendió la camiseta de la Selección Nacional con amor”.

Además, la alcaldía reconoció a “El Mágico” como un referente de la Selección nacional que se clasificó al Mundial de España 82 y deslumbró a varios equipos internacionales que lo pretendieron en ese momento, pero finalmente, González optó por el Cádiz CF, de España, donde dejó su vestigio y la marca de El Salvador.

“El Mágico” también militó en equipos locales como FAS, el “equipo de sus amores”, tuvo su paso por ANTEL, por San Salvador, por Independiente de San Vicente y también en el Valladolid de España

“Con este nombramiento, la ciudad rinde homenaje a la extraordinaria trayectoria deportiva de Jorge Alberto González Barillas, a su legado imborrable en el corazón de los salvadoreños y a la inspiración que representa para las nuevas generaciones”, destacó el alcalde capitalino.

De acuerdo al Reglamento para Reconocimientos Otorgados por el municipio de San Salvador Centro, este reconocimiento solo se otorga a personas que han nacido o realizado acciones para el municipio, y solo fue entregado una vez desde el 2021.

