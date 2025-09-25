Comisión política entrevistará a 5 candidatos a la PDDH el 6 de octubre

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa agendó para el próximo 6 de octubre las entrevistas a los aspirantes a dirigir la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Son cinco los candidatos que buscan dirigir la institución parA los próximos 3 años.

El mandato de la actual procuradora, Raquel Caballero de Guevara, finalizará el próximo 15 de octubre. Sin embargo, busca su reelección para un tercer periodo, ya que es de recordar que su primero fue entre 2016 y 2019 y el segundo es entre 2022 y 2025 (actual).

Los parlamentarios acordaron entrevistar a los postulantes el lunes 6 de octubre de 2025. Se prevé que se entrevisten en una sola jornada en la instancia legislativa.

El presidente de la Asamblea Legislativa y de la Comisión Política, Ernesto Castro, reiteró que el proceso de entrevistas para elegir al profesional “idóneo” para desempeñar el cargo será “abierto y transparente”.

Castro afirmó que las entrevistas serán transmitidas en vivo, a través de las plataformas digitales de la Asamblea. Cada candidato tendrá 20 minutos para presentar su perfil y explicar las razones por las que quiere ser procurador. Además, los diputados de todas las fracciones representadas podrán realizar preguntas a los candidatos.

“Continuaremos haciendo lo que hemos hecho siempre en esta comisión, desde mayo de 2021, ser transparentes. Recibimos cinco currículums que cumplen con los requisitos y estas personas serán llamadas a entrevistas públicas. El pueblo conocerá sus perfiles porque este proceso será totalmente transparente», expresó Castro.

El presidente de la comisión recordó que el proceso de elección del nuevo procurador fue formalmente iniciado por la Asamblea el pasado 23 de julio, cuando en uso de sus atribuciones constitucionales se habilitó la ventanilla institucional para la recepción de candidaturas hasta el 15 de agosto.

«Será el pleno legislativo, compuesto por 60 diputados, quien tendrá la responsabilidad de votar de forma nominal y pública por la persona más capacitada para ocupar este importante cargo», explicó el legislador.

El diputado de Nuevas Ideas, Caleb Navarro sostuvo que “este puesto que se elige es un cargo muy importante, con responsabilidades grandes que la Constitución le otorga, como velar por el respeto y la garantía de los derechos humanos, e investigar casos de violaciones”.

Sin embargo, el trabajo de la actual procuradora ha sido nulo con respecto a las graves violaciones a DDHH que se cometen bajo el régimen de excepción. Diversas organizaciones sociales han documentado graves violaciones de personas que han sido detenidas, en su mayoría que nada tienen que ver con pandillas. El Gobierno sostiene que no ha habido violaciones de DDHH.

Los entrevistados serán: 1- Raquel Caballero de Guevara (actual procuradora). 2- Carolina María Hernández de Hernández. 3- Walter Edgardo Fuentes Rodríguez. 4- Roswall Gregorio Solórzano Hernández. 5- David Oswaldo Escobar Menéndez.

