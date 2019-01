Audaz pide a la FESFUT jugar sin logo en su uniforme

Diego Guzmán

@Diegoolguzman

Audaz solicitó ayer a la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), jugar sin escudo en su indumentaria, luego que el fin de semana se suspendiera el partido ante Isidro Metapán, correspondiente a la primera jornada del torneo Clausura 2019, por incongruencias en el logo de su uniforme.

“Ya presenté los diseños de los uniformes, que básicamente son los mismos, pero sin ningún logo, para que así no hayan excusas ni inconvenientes de que el coyote es más oscuro o blanco. Además, en ninguna parte de las bases de competencia se establece que estoy obligado a poner un logo, emblema o escudo en el uniforme, por lo que no veo mayor problema”, manifestó Roberto Campos, presidente del Audaz.

Por ello, el titular de los coyotes pidió a la FESFUT que resuelva con prontitud su solicitud para así evitar problemas en la confección de los uniformes.

“Espero que me den respuesta lo más pronto posible, porque si no tendríamos el mismo problema del fin de semana, ya que no puedo llegar donde el fabricante y decirle que me haga los uniformes en una hora”, manifestó Campos.

Es de recordar que los árbitros decidieron no realizar el duelo entre coyotes y caleros porque Audaz se presentó con un uniforme que poseía el logo del Independiente (de Segunda División), algo que no estaba estipulado en la solicitud de cambio de indumentaria presentado el pasado viernes.

En última instancia, la dirigencia coyota bordó el escudo de Audaz sobre el de Independiente, pero este no coincidía con el presentado oficialmente a la Primera División; por lo que la cuarteta arbitral, encabezada por Giovanni Corona, mantuvo su decisión de no realizar el juego.