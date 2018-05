Atlantis la diversión está garantizada

Compartir ! tweet





Steven Rosales

@SRosales_H



A tan solo 45 minutos de San Salvador ubicado sobre la carretera a la Costa del Sol kilómetro 51 departamento de la Paz, El Salvador encuentras el Parque Acuático Atlantis, en donde vas a tener una experiencia única a través de las atracciones innovadoras que ofrecen.

En un ambiente confortable, seguro vas a sentir la adrenalina y descanso en sus 15 bungalows o en sus 20 ranchos, atendidos por un personal altamente capacitado y comprometido con el servicio al cliente.

Dentro de las instalaciones puedes divertirte en su Piscina de Olas, Areas de Glorietas, Toboganes Kamikaze, su impresionante Rio Navegable, Montaña Rusa Acuática y dos de los Toboganes más impactantes con los que cuenta el parque son el Tobogán Mamut con cuatro millas en espiral y Fastrack con un cuarto de milla en entendido estos últimos cuentan con 15 metros de elevación.

“Estamos preparados para cualquier tipo de eventos como: excursiones, eventos empresariales, celebraciones, concepto de salida por familia, hay mucho espacio para la diversion” dijo Ruben Ramos Gerente de mercadeo y ventas.

El costo de la entrada son los siguientes: pase de día niños y adulto mayor $6.00, adultos $10.00 y pase de día + all you can eat $25.00. Si tu idea es llevar a tu familia puedes preguntar por los paquetes familiares: opción 1 consta de, entradas, uso de todas las atracciones, combos de hot dog y 1.5 lt de soda a $29.99 para 4 personas o $34.99 para 5 personas, la opción 2 incluye las entradas, uso de las atracciones, 1 pizza familiar, 1.5 lt de soda a solo $29.99 para 4 personas y $34.99 para 5 personas solo por mencionar algunos paquetes.

Si quieres mayor información acerca de Atlantis puedes visitar sus diferentes sucursales ubicadas en Metrocentro 8ta etapa, Centro Comercial Unicentro Lourdes en San Vicente y en Merliot en su oficina central. También tienes la opción de llamarlos al 2211-4102/03 Metrocentro, 2375-1950 en Unicentro Lourdes y a Merliot al 2557-3547 o los puedes buscar en faceboook como Atlantis Park.

“Invito a que conozcan y vengan al parque, es algo completamente distinto, en donde se les olvidan sus problemas en donde van a olvidar todo el estrés los invito a que venga a conocer Atlantis” fueron las palabras de Raul Presidente de Atlantis.