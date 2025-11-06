Asesinan a mujer en centro histórico de San Salvador

Compartir

Rosario Rivas

@DiarioCoLatino

Sobre la acera del Palacio Nacional, en la Avenida Cuscatlán, quedó el cuerpo de una mujer joven que fue asesinada la tarde de este jueves, con arma de fuego. Las redes sociales se encargaron de viralizar la noticia por el tema de la seguridad.

Las causas del hecho se desconoce. Miembros de los cuerpos de socorro llegaron al lugar para prestar ayuda, pero la mujer ya había fallecido.

El ataque a la mujer sorprendió a los transeúntes del lugar y a los turistas que disfrutaban de la seguridad de la zona.

Algunos usuarios que salían de la Biblioteca Nacional (BINAES) relataron a un medio local que escucharon “un bombazo” (disparo) y los gritos de una mujer que decía: “¡La mataron, la mataron!”

El lugar del crimen fue acordonado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), mientras equipos de Cruz Verde y del Sistema de Emergencias Médicas intentaban auxiliar a la víctima, que ya no presentaba signos vitales.

Según informó Cruz Verde Santa Anita, sus elementos fueron alertados sobre una persona herida con arma de fuego en la acera del Palacio Nacional, por lo que se desplazaron a la zona.

La escena del crimen fue cerrada, también parte del parque Gerardo Barrios, para que los agentes policiales realizaran las investigaciones.

